Μεξικανός δημοσιογράφος: «Ο Αλμέιδα θέλει τον Πινέδα στη Μοντερέι» (pic)

Οι Μεξικάνοι δίνουν συνέχεια στα σενάρια που εμπλέκουν τον Ορμπελίν Πινέδα με τη Μοντερέι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στον λογαριασμό του στο Χ ο δημοσιογράφος Φερνάντο Εσκιβέλ, η Μοντερέι μετά απο εντολή του Ματίας Αλμέιδα θέλει να τρέξει τις διαδικασίες και να αποκτήσει τον διεθνή Μεξικανό μέσος της ΑΕΚ, πληρώνοντας τη ρήτρα του (8 εκατ. μετρητά).

Στο δημοσίευμα τονίζεται: «Ξέρω ότι μπορεί να είναι κουραστικό κάθε σεζόν η ίδια ιστορία. Τώρα, κατόπιν αιτήματος του Ματίας Αλμέιδα η Μοντερέι ψάχνεται με την περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα. Ο παίκτης έχει ρήτρα και συμβόλαιο μέχρι το 2027. Ο παίκτης είναι συγκεντρωμένος στο Μουντιάλ και οι διαδικασίες είναι σε αναμονή».