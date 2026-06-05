Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Απάντησε σε όλους ο Χέις-Ντέιβις και ισοφάρισε τη σειρά

Ο Παναθηναϊκός με ψυχή, τρομερή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και έναν Χέις-Ντέιβις να είναι παντού στο γήπεδο ισοφάρισε σε 1-1 τους τελικούς.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Δεν μπήκε στον ρυθμό της αναμέτρησης και δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Είχε 4 πόντους (2/4 διπ., 0/1 τριπ.), 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 2

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέντι Όσμαν: Θετικός και στις δύο πλευρές του glass floor, παρά την αστοχία στα τρίποντα με 0/5. Είχε 11 πόντους (4/4 διπ., 3/4 βολές) και ήταν εξαιρετικός στην άμυνα με 6 ριμπάουντ, μετρώντας κα 2 ασίστ. Βαθμός: 7

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Έδωσε απαντήσεις! Μπήκε στο ματς με 0/3 εντός πεδιάς, τον χειροκρότησε όλο το «T-Center» και στη συνέχεια απλώς δεν σταματούσε. Παντού στην άμυνα (1 κλεψ.) και απολαυστικός στην επίθεση με 23 πόντους (4/8 διπ., 5/8 τριπ.). Είχε ακόμα 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 10

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Ο Έλληνας άσος επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του αγωνίστηκε για 8:40' κατάφερε να σκοράρει 5 πόντους, ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ μαζί με 2 ασίστ. Βαθμός: 7

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέριαν Γκραντ: Σε ένα κλικ καλύτερη βραδιά από τα προηγούμενα ματς. Είχε 8 πόντους (1/3 διπ., 1/3 τριπ., 3/3 βολές), 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ κι έκανε πολλή δουλειά στην άμυνα (2 κλεψίματα). Βαθμός: 7

Γιάννης Κουζέλογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κέντρικ Ναν: Σε κακή μέρα επιθετικά. Έδωσε διαφορά με ένα τρίποντο στον Παναθηναϊκό, αλλά συνολικά είχε μόλις 4 πόντους (0/1 διπ., 1/8 τριπ.), με 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Στην άμυνα προσπάθησε αρκετά. Βαθμός: 4

Ματίας Λεσόρ: Αμυντικά με εξαίρεση την πρώτη περίοδο ήταν εξαιρετικός. Είχε 8 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, αλλά επιθετικά είχε φάσεις να βοηθήσει περισσότερο. Μέτρησε 4 πόντους (2/5 διπ.) και 2 ασίστ. Βαθμός: 5

Βασίλης Τολιόπουλος: Με κακό Σορτς μπήκε στο ματς και σε ένα κομβικό σημείο έδωσε βοήθειες. Είχε 7 πόντους (2/2 διπ., 1/2 τριπ.), 1 ασίστ και 1 λάθος κι έβαλε το λιθαράκι του. Βαθμός: 6

Ντίνος Μήτογλου: Όχι σε τόσο καλή μέρα όσο στο Game 1, αλλά λογικό με τέτοιο Χέις-Ντέιβις. Είχε μόλις 2 πόντους (1/3 διπ.), με 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 3