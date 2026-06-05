Απόθεση για την αποστολή της Εθνικής στο Ηράκλειο με τραγούδια και... καλιτσούνια (vid&pics)

Η Κρήτη είναι με την Εθνική ομάδα… Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος έφτασε το βράδυ της Παρασκευής 5/6 στο Ηράκλειο από τη Σουηδία, και οι ποδοσφαιριστές γνώρισαν την αποθέωση.
Παρά το γεγονός ότι η αποστολή έφτασε με δύο ώρες καθυστέρηση, οι διεθνείς δέχθηκαν θερμή υποδοχή με τραγούδια, καλιτσούνια ενώ αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι στο αεροδρόμιο ήταν πολλά παιδιά.
«Εθνική μας θυμήσου όλη η Κρήτη είναι μαζί σου» έγραφε χαρακτηριστικά ένα πλακάτ.
Την αποστολή υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου.
Να σημειωθεί τέλος, ότι ο κόσμος ήταν περισσότερος στο αεροδρόμιο αλλά αρκετοί έφυγαν λόγω της δίωρης καθυστέρησης.
Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Κυριακή 7/6 στο Παγκρήτιο Στάδιο την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας.