Απόθεση για την αποστολή της Εθνικής στο Ηράκλειο με τραγούδια και... καλιτσούνια (vid&pics)

Οι κόσμος του Ηρακλείου περίμενε την αποστολή της Εθνικής ομάδας παρά τη δίωρη καθυστέρηση. Αποστολή: Γιώργος Φραδελάκης

Η Κρήτη είναι με την Εθνική ομάδα… Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος έφτασε το βράδυ της Παρασκευής 5/6 στο Ηράκλειο από τη Σουηδία, και οι ποδοσφαιριστές γνώρισαν την αποθέωση.

Παρά το γεγονός ότι η αποστολή έφτασε με δύο ώρες καθυστέρηση, οι διεθνείς δέχθηκαν θερμή υποδοχή με τραγούδια, καλιτσούνια ενώ αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι στο αεροδρόμιο ήταν πολλά παιδιά.

«Εθνική μας θυμήσου όλη η Κρήτη είναι μαζί σου» έγραφε χαρακτηριστικά ένα πλακάτ.

Την αποστολή υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου.

Να σημειωθεί τέλος, ότι ο κόσμος ήταν περισσότερος στο αεροδρόμιο αλλά αρκετοί έφυγαν λόγω της δίωρης καθυστέρησης.

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Κυριακή 7/6 στο Παγκρήτιο Στάδιο την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας.