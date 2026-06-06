Χέις-Ντέιβις: «Ένιωσα ότι απογοήτευσα του συμπαίκτες μου στο Game 1»

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις μίλησε για την εκπληκτική του εμφάνιση στο Game 2 των τελικών της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάναμε πολύ καλύτερη δουλειά στην άμυνα, έπαιξαν και οι δύο ομάδες σκληρά. Πρέπει να έχουμε την ίδια αμυντική ένταση να εμφανιστούμε στο 3ο παιχνίδι.

Ξέρουμε ο ένας τον άλλον πολύ καλά. Πρέπει να εστιάσουμε σε κάθε κατοχή, η ομάδα με τα λιγότερα λάθη θα έχει την καλύτερη ευκαιρία να πάρει το ματς. Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι, δε μπορείς να κάνεις το τέλειο παιχνίδι. Κάναμε, όμως, πολύ καλή δουλειά και φτάσαμε κοντά στο να παίξουμε 40 λεπτά το μπάσκετ του Παναθηναϊκόυ».

Για τη διαφορά με το 1ο παιχνίδι: «Το σημαντικότερο ήταν η αμυντική ένταση που βγάλαμε, αυτό ήταν το σημαντικότερο. Αλλάξαμε τον τρόπο που παίζαμε άμυνα σε κάποιους παίκτες. Το προπονητικό επιτελείο έκανε καλή δουλειά. Και οι δύο ομάδες έπαιξαν πολύ σκληρά, έβαλαν πίεση στη μπάλα. Κάναμε καλή δουλειά. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι και ευτυχώς βάλαμε περισσότερους πόντους στο τέλος».

Για την εμφάνισή του στο 1ο και στο 2ο παιχνίδι: «Η ζωή είναι αριθμοί. Κάποιοι από τους αγαπημένους σας παίκτες σε όλο τον κόσμο και από κάθε επίπεδο, είχαν παιχνίδια που δεν έβαλαν τα σουτ τους, τα έχασαν όλα. Ήταν το αίσθημα που είχα ότι απογοήτευσα τους συμπαίκτες μου. Αξίζαμε τη νίκη, επιστρέψαμε από τους 17 πόντους. Δεν είναι ότι έχασα σουτ, αλλά ότι τους απογοήτευσα».