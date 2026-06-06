Κίνδυνος μιας αγωνιστικής αλλά για την επόμενη σεζόν στον Παναθηναϊκό

Παρά το γεγονός πως υπάρχει όντως κίνδυνος τιμωρίας του Παναθηναϊκού μετά τα όσα γράφτηκαν στο Φ.Α., αυτή αναμένεται να εφαρμοστεί τη νέα σεζόν.

Το φύλλο αγώνα του Game 2 των τελικών της Basket League, είναι επιβαρυντικό για τον Παναθηναϊκό, που κινδυνεύει με τιμωρία μιας αγωνιστικής από την ΔΕΑΒ, όμως η ποινή -αν επιβληθεί- θα ισχύσει από τη νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε την τιμωρία μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων στον ΠΑΟΚ για το Game 2 των ημιτελικών με τον Παναθηναϊκό και στο κείμενό της, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία η Κ.Α.Ε. είναι γηπεδούχος, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Για τον υπολογισμό των πέντε (5) ημερών δεν υπολογίζεται η ημέρα έκδοσης της απόφασης και η ημέρα τέλεσης του αγώνα».

Βάση αυτού του εδαφίου, αν υπάρξει τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Παναθηναϊκό και δεδομένου ότι οι τελικοί της Basket League διεξάγονται ανά δύο ημέρες, τότε η τιμωρία θα βρίσκεται στο πλαίσιο των πέντε ημερών και θα εκτιθεί από το Τριφύλλι στο πρώτο εντός έδρας ματς της νέας σεζόν.