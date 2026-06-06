«Άλλος ένας τελικός που δεν βλέπεται ο Ολυμπιακός - Τι γίνεται με τους τραυματίες»

Η Magic Euroleague σχολίασε τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Game 2, στάθηκε στην κακή εικόνα του Ολυμπιακού και ανέλυσε τα δεδομένα με τους τραυματίες ενόψει Game 3,

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, κέρδισε εύκολα τον Ολυμπιακό στο Τelekom Center και έφερε την σειρά σε απόλυτη ισορροπία. Οι «ερυθρόλευκοι» για δεύτερο σερί παιχνίδι έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό, είχαν κακή εικόνα και ηττήθηκαν δίκαια, από τους «πράσινους» που μασούσαν σίδερα στην άμυνα.

Πλέον το Game 3 είναι κομβικό για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Κώστας Σλούκας και το αν θα δώσει το παρών στο ΣΕΦ, ενώ η συμμετοχή του αρχηγού των «πρασίνων» θα φέρει στην 12άδα και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Παράλληλα Ματίας Λεσόρ και Τζέντι Όσμαν έφυγαν με μικροπροβλήματα από το Game 2, ωστόσο η κατάσταση του δεν εμπνέει ανυσηχία για το τρίτο παιχνίδι.

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