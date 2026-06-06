Δυτική Όχθη: Βρέφος επτά μηνών νεκρό από ισραηλινά πυρά

Ένα βρέφος επτά μηνών έχασε τη ζωή του και οι γονείς του τραυματίστηκαν ελαφρά το βράδυ της Παρασκευής στη νότια Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Όπως ανέφερε η παλαιστινιακή πλευρά, ο Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ σκοτώθηκε όταν ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαινε η οικογένειά του, νότια της Χεβρώνας. Οι γονείς του παιδιού τραυματίστηκαν ελαφρά από το ίδιο περιστατικό.

Νωρίτερα, ο διευθυντής νοσοκομείου της Χεβρώνας, δρ. Ταρέκ Μπαρμπαράουι, είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η θέση του ισραηλινού στρατού

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ όταν αντιλήφθηκαν όχημα να κινείται με ταχύτητα προς το μέρος τους. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η αρχική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τρεις Παλαιστίνιοι που επέβαιναν στο αυτοκίνητο ήταν άμαχοι και δεν είχαν καμία εμπλοκή σε εχθρική ενέργεια.

Στην ανακοίνωσή του, ο στρατός εξέφρασε «βαθιά θλίψη» για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε από το περιστατικό.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν απευθείας προς το όχημα της οικογένειας.

Κλιμακούμενη ένταση στη Δυτική Όχθη

Η Δυτική Όχθη παραμένει θέατρο σχεδόν καθημερινών επεισοδίων βίας μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το AFP από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 1.080 Παλαιστίνιοι, μαχητές και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους κατά το διάστημα αυτό.

Από την άλλη πλευρά, επίσημα ισραηλινά στοιχεία καταγράφουν τουλάχιστον 46 νεκρούς Ισραηλινούς, πολίτες και στρατιωτικούς, σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων την ίδια περίοδο.

Πηγή: ertnews.gr