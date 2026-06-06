Ο Ρικέλμε μετά τον Χάαλαντ υποσχέθηκε και Κλοπ αν βγει πρόεδρος της Ρεάλ

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ, Ενρίκε Ρικέλμε, συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα δύο 24ωρα πριν τις αρχαιρεσίες, καθώς το βράδυ της Παρασκευής αποκάλυψε το όνομα του προπονητή που θα επιδιώξει να φέρει στο Μπερναμπέου.

Όπως αποκάλυψε η Marca, ο Ισπανός επιχειρηματίας έχει θέσει ως βασικό στόχο την πρόσληψη του Γιούργκεν Κλοπ, μια επιλογή που φέρεται να προέρχεται από τον Ραούλ Γκονθάλεθ, με τον θρύλο της Ρεάλ να αναλαμβάνει ρόλο αθλητικού διευθυντή, εφόσον ο Ρικέλμε επικρατήσει στις εκλογές της Κυριακής.

Σε επίσημη τοποθέτησή της, η πλευρά Ρικέλμε παρουσιάζει τον Γερμανό τεχνικό ως τον άνθρωπο που μπορεί να επαναφέρει στοιχεία όπως η ένταση, η πειθαρχία, η αξιοκρατία και η νοοτροπία νικητή που χαρακτήρισαν τις πιο επιτυχημένες περιόδους της “βασίλισσας”.

«Ο προπονητής που επιλέγουμε είναι ο Γιούργκεν Κλοπ», φέρεται να δήλωσε για μία υπόθεση που μόνο απλή δεν θεωρείται. Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους, παρά το ενδιαφέρον που έχει δεχθεί από διάφορους συλλόγους.

Παρόλα αυτά, στο στρατόπεδο του Ρικέλμε εκτιμούν ότι η προοπτική της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί μια μοναδική πρόκληση, ικανή να αλλάξει τα δεδομένα. «Υπάρχουν πολλοί μεγάλοι σύλλογοι, αλλά μόνο μία Ρεάλ Μαδρίτης», τονίζεται στην ανακοίνωση.