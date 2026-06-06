Μαθητής βγήκε από τις πανελλήνιες και έδωσε την ατάκα της χρονιάς: «Ο Ολυμπιακός σταμάτησε να εκτελεί βολές;»

Ένα επικό σκηνικό στήθηκε σε τηλεοπτικό παράθυρο, στην διάρκεια δηλώσεων μαθητή για τις πανελλήνιες, αφού κλείνοντας την κουβέντα αναρωτήθηκε αν ο Ολυμπιακός ακόμη εκτελεί βολές από το Game 1 των τελικών της Basket League.
«Έχω να κάνω μια ερώτηση και μια δήλωση. Ο Ολυμπιακός πόσες βολές, βαράει ακόμα; Είναι κάποιος παίκτης και βαράει ακόμα;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μαθητής στην τοποθέτησή του.
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