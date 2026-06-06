Το δεδικασμένο της ΔΕΑΒ που δεν κλείνει το «T-Center» για τον 4ο τελικό

Τι είχε ανακοινώσει η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας για το πενθήμερο σε αγώνα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κινδυνεύει με τιμωρία μίας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ για όσα έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνα του δεύτερου τελικού με τον Ολυμπιακό αλλά, όπως αποκάλυψε το SDNA, αν τιμωρηθεί θα εκτίσει την τιμωρία την επόμενη αγωνιστική περίοδο και όχι στον 4ο τελικό την Τετάρτη 10/6, όπως υποστήριξαν από τον Ολυμπιακό.

Από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας στις αποφάσεις τους τηρούν το 5θημερο, που μεταξύ άλλων προβλέπεται και στον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ, όπως ανακοινώθηκε και στην απόφαση τιμωρίας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με μια αγωνιστική.

Στις 19/9/2025 από τη ΔΕΑΒ είχαν κάνει πάλι εφαρμογή του 5θημερου σε αγώνα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ. Οι «πράσινοι» είχαν τιμωρηθεί με μια αγωνιστική για επεισόδια που είχαν γίνει σε παιχνίδι με την Κηφισιά στο Βόλο, ποινή που δεν είχε εκτιθεί στο αμέσως επόμενο παιχνίδι αφού δεν είχε τηρηθεί το πενθήμερο.

Τότε, η ΔΕΑΒ μάλιστα, είχε εκδώσει διευκρινιστική ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων αναφέρονταν στο πενθήμερο και τόνιζε χαρακτηριστικά.

"γ) Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 41Α και 120, παρ. 2, περ. γ), εδάφιο β., του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλει η ΔΕΑΒ εκτίονται την επομένη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, ή η ΑΑΕ (και εν προκειμένω η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) είναι γηπεδούχος, εκτός (όπως συμβαίνει στην κρινόμενη περίπτωση) εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από 5 ημέρες, όποτε η πράξη της ΔΕΑΒ εκτελείται την μεθεπόμενη αγωνιστική".