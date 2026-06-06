Συναγερμός στην Εθνική Γερμανίας: Τραυματίστηκε ο Λέναρτ Καρλ

Ο νεαρός μέσος της Γερμανίας, τραυματίστηκε στην προπόνηση της Παρασκευής και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, όπως αποκάλυψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Ο 18χρονος επιτελικός μέσος αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις στις κλήσεις του Νάγκελσμαν, έπειτα από την εντυπωσιακή άνοδό του τη φετινή σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου, η οποία κατέκτησε το νταμπλ στη Γερμανία. Πλέον, όμως, η συμμετοχή του στο Μουντιάλ τίθεται υπό αμφισβήτηση.

«Ο Λένι τραυματίστηκε σήμερα. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει. Δεν φαίνεται καλό», δήλωσε ο Νάγκελσμαν στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του φιλικού με τις ΗΠΑ, μία από τις διοργανώτριες χώρες της τελικής φάσης.

«Θα πάμε ήρεμα στο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μην αρχίσετε να τον ακολουθείτε με τα αυτοκίνητα. Αφήστε τον ήσυχο», πρόσθεσε ο Γερμανός τεχνικός. «Θα ενημερωθείτε για τα νέα. Χρειάζεται πρώτα να διαχειριστεί ο ίδιος την κατάσταση.

Πρέπει να έχουμε πρώτα τη διάγνωση και στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε αν μπορούμε, ελπίζουμε, να συνεχίσουμε μαζί του ή αν θα χρειαστεί να καλέσουμε κάποιον άλλον στη θέση του».