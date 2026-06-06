Γκραντ: «Ξέραμε πως κρινόταν η χρονιά μας, πρότυπο επαγγελματία ο Χέις-Ντέιβις»

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Game 2 των τελικών της Basket League, επί του Ολυμπιακού ενώ αποθέωσε και τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ξέραμε πως κρινόταν η χρονιά μας και παίξαμε αναλόγως, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε δυνατά. Ευελπιστούμε να μας αφήσουν να παίξουμε κάπως έτσι και στο ΣΕΦ, και τις δύο ομάδες, και θα τα πάμε καλά. Είμαστε επαγγελματίες. Παίζουμε διαρκώς τέτοια παιχνίδια, τέτοιες σειρές.



Θα προετοιμαστούμε και θα είμαστε έτοιμοι. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι πρότυπο επαγγελματία. Ήταν καλά τα σουτ που πήρε στο ΣΕΦ. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις δυνατότητές του και το έδειξε».