Ο επτάστερος απάντησε στο σύστημα αλλά το 0-2 έχει γίνει 1-1 και η ασυλία του Μπαρτζώκα συνεχίζεται…

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με κορυφαίο τον Χέιζ Ντέιβις και τον επτάστερο να παίζει τρομερή άμυνα και αντί για το 0-2 να κάνει το 1-1 κόντρα στο σύστημα.

Όταν δεν γίνεται ρεκόρ βολών υπέρ του Ολυμπιακού το αποτέλεσμα θα είναι, όπως το σημερινό. Ο Παναθηναϊκός μπήκε με λύσσα στο καυτό ΟΑΚΑ, έπαιξε με ψυχή, με πάθος με την άμυνα του κράτησε στους 58 πόντους τον Ολυμπιακό και πήρε μία δικαιότατη νίκη.

Ο επτάστερος απάντησε στο σύστημα, που έχει λυσσάξει και φέτος να δώσει το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό με το έτσι θέλω. Σήμερα δεν υπήρχε η Τσαρούχα και σίγουρα η απουσία της MVP του πρώτου αγώνα φάνηκε από τον Ολυμπιακό. Οι τρεις που έπαιξαν και πρόπερσι (με όργιο διαιτησίας, πήγαν να κλέψουν το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, που τους κέρδισε) απόψε και πάλι άφησαν ατιμώρητο το ξύλο στον Ναν , δεν έδωσαν κάτι γκολ-φάουλ σε προσπάθειες παικτών του Παναθηναϊκού, αλλά δεν τα…κατάφεραν, όπως η Τσαρούχα.

Και ο Ολυμπιακός έχασε εύκολα με έναν Χέιζ Ντέιβις να δίνει ρεσιτάλ σε άμυνα και επίθεση . Στην άμυνα ήταν ένα τείχος στην επίθεση το καλάθι το έβλεπε σαν βαρέλι, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Παναθηναϊκός με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο έφθασε σε μία εύκολη νίκη και έστειλε στο σύστημα του Λιόλιου μήνυμα: «Θα πρέπει να ξεφτιλιστείτε, για να δώσετε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό». Αυτό ήταν το αποψινό μήνυμα.

Η ομάδα έπαιξε, όπως έπρεπε και είχε όλους τους παίκτες καλούς και έβαλαν την ομάδα πάνω από το εγώ τους. Επαιξαν για το τριφύλλι, για τον κόσμο, που ήταν στο ΟΑΚΑ και θα πάνε στο ΣΕΦ να κάνουν ένα διπλό. Πιθανότατα κόντρα σε 8 και με την Τσαρούχα θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά την καλύτερη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού ποτέ μην την ξεγράφετε. Διότι αυτή η φανέλα ζυγίζει τόνους.

Οσον αφορά τον Μπαρτζώκα πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει. Συνέχισε να προκαλεί και στο ΟΑΚΑ και χτυπιόταν επειδή δεν έπαιρνε δώρο βολές , αλλά οι τρεις διαιτητές δεν τόλμησαν να του δώσουν τεχνική ποινή. Αλλά ποιος να του δώσει τεχνική ποινή; Ο Παπαπέτρου, που μόνο συγγνώμη δεν του ζήτησε για μία σωστή απόφασή του, όταν ο Μπαρτζώκας ήθελε να δοθεί ανύπαρκτο αντιαθλητικό στον Λεσόρ. Η ο Θεωνάς, που έδωσε ένα φάουλ σε βάρος του Ολυμπιακού, το τόλμησε και ο Μπαρτζώκας έκρυψε με το χέρι το στόμα του και του έλεγε διάφορα;

Η αλλοίωση βέβαια έχει γίνει. Σήμερα θα είμασταν στο 0-2 και θα αρκούσε μία νίκη για να πάρει την κούπα ο Παναθηναϊκός, αλλά είμαστε στο 1-1. Να δούμε τι θα δούμε στο ΣΕΦ, πάντως ο Παναθηναϊκός πλέον έχει και ψυχολογία και σε δύο ματς ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του, αλλά το ένα το έχασε από την Τσαρούχα.