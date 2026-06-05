Αυτή τη φορά δεν είχε πάρτι από τη γραμμή του φάουλ και ο Παναθηναϊκός έδειξε το μέγεθος του. Με ηγέτη τον Χέις - Ντέιβις (23π.) ισοφάρισε εύκολα σε 1-1 (68-58) τον Ολυμπιακό που δε μπόρεσε να πάρει ανάσα στο "T-Center".

Το... πάρτι βολών του πρώτου τελικού (29-5β.) δεν επαναλήφθηκε στο Game 2 (9-14β.) και οι ισορροπίες των τελικών άλλαξαν, με το «τριφύλλι» να αποδεικνύει πως η σειρά μπορεί να έχει μέλλον, να είναι επί ίσοις όροις.

Ο Παναθηναϊκός Aktor με «ρεσιτάλ» του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και ένα πολύ διαβασμένο αμυντικό πλάνο του Εργκίν Αταμάν... έβγαλε τους πρωταθλητές Ευρώπης από τις επιθετικές τους συνήθειες και ισοφάρισε τους τελικούς της GBL (1-1). Οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι στο δεύτερο ημίχρονο, αφού επέστρεψαν από το -10 στο 16' και έκαναν το 1-1 χάρη στη σκληράδα τους, αλλά και την ποιότητα του "NHD". Την ίδια ώρα, οι «ερυθρόλευκοι» έμοιαζαν με... σκιά του εαυτού τους, μετρώντας 6/23 τρίποντα και 16 ασίστ - 14 λάθη, σε ένα πολύ κακό βράδυ του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ του «τριφυλλιού», που στο Game 1 είχε 1/13 σουτ, πήρε το... αίμα του πίσω με ένα προσωπικό «κρεσέντο» (23 πόντοι με 9/16 εντός πεδιάς και 5/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ). Επιπλέον, ο Τζέντι Όσμαν ήταν κομβικός για ακόμα ένα παιχνίδι (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ), ενώ οι Τζέριαν Γκραντ (8π., 4ασ.) και Βασίλης Τολιόπουλος (7π.) έδωσαν σημαντικές λύσεις, σε μια άστοχη εμφάνιση του Κέντρικ Ναν (4π. με 1/9 σουτ). Αυτή τη φορά η ομάδα του Αταμάν ήταν συνεπής στη... μάχη των ριμπάουντ (32-35ρ.) και είχε πιο «καθαρό μυαλό» (20ασ.).

Από την άλλη πλευρά, ο Μπαρτζώκας δεν μπόρεσε να πάρει πράγματα από τον MVP της Euroleague, Σάσα Βεζένκοφ, που έμεινε στα... ρηχά (9π., 5ρ.), μαζί με τους Άλεκ Πίτερς (2π. με 1/2 σουτ) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (5π., 3ρ.). Ωστόσο, αυτό που «πλήγωσε» περισσότερο τον Ολυμπιακό ήταν η... εμμονή με τα -άστοχα- ελεύθερα τρίποντα του Τόμας Ουόκαπ (1/7 3π. ο Αμερικανός). Το «πάλεψε» ξανά ο Εβάν Φουρνιέ (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, αλλά και 6 λάθη), δικαίωση για την επιλογή του Ντόντα Χολ (11π., 3ρ.), δεν βοήθησε ο Φρανκ Νιλικίνα (7', 0/2 σουτ), που επιλέχθηκε αντί του Τάισον Ουόρντ.

Πλέον, η σειρά είναι στο 1-1 και το Game 3 θα γίνει στο ΣΕΦ το βράδυ της Δευτέρας (8/6).

«Σκληρό» ξεκίνημα στον δεύτερο τελικό - Έκανε τη διαφορά ο Παπανικολάου

Οι δύο προπονητές άρχισαν το Game 2 με τις συνηθισμένες πεντάδες τους (Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Λεσόρ εναντίον Ουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ) και ο Ολυμπιακός πήρε το «πάνω χέρι» με καλό ξεκίνημα του αρχηγού του (0-7 στο 3', 7π. με 3/3 σουτ ο διεθνής σμολ φόργουορντ). Ο Μπαρτζώκας προσπαθούσε να σημαδέψει τον Λεσόρ (4-10 στο 5'), οι «πράσινοι» δεν είχαν επιθετικό ρυθμό (5-12 στο 7') και ο Αταμάν έφερε στο ματς τους Σορτς - Μήτογλου (0/2 σουτ ο Γκραντ, 2λ. ο Λεσόρ). Οι γηπεδούχοι μείωσαν με 4π. του Χέις - Ντέιβις (9-12 στο 9'), αλλά οι Πειραιώτες «έκλεισαν» την 1η περίοδο στο +6 μετά το τρίποντο του Βεζένκοφ (9-15 στο 10', 7π. και 4ρ. ο Παπανικολάου - 4/14 σουτ και 4λ. οι Κυπελλούχοι Ελλάδας).

Μεγάλη αστοχία στο "T-Center", επέστρεψε το «τριφύλλι» με ένα σερί 9-0

Οι Ρογκαβόπουλος - Όσμαν συνυπήρξαν για πρώτη φορά στο ντέρμπι (11-17 στο 12'), οι πρωταθλητές Ευρώπης «απάντησαν» με το δίδυμο Πίτερς - Βεζένκοφ και η απόσταση έφτασε στο +10 δια χειρός του MVP της Euroleague (11-21 στο 13', 7π. ο Βούλγαρος πάουερ φόργουορντ). Ο "NHD" επέστρεψε άρον άρον και με τρίποντο διαμόρφωσε στο 16-21 (14'), όμως ο Ολυμπιακός «χτυπώντας» ξανά και ξανά στο ζωγραφιστό είχε τον έλεγχο (17-27 στο 16', 18π. οι «ερυθρόλευκοι» στο ζωγραφιστό). Σε ένα διάστημα με μνημειώδη αστοχία (1/9 3π. οι «πράσινοι», 2/10 3π. οι φιλοξενούμενοι), ο Αταμάν χρησιμοποίησε τους Τολιόπουλο - Γκραντ στην περιφέρεια και ο Παναθηναϊκός Aktor βρήκε... παλμό. Οι γηπεδούχοι με ένα τρίποντο και φάουλ του Γκραντ και 9-0 συνολικό σερί μείωσαν άμεσα (26-27 στο 19'), με τον «Τολιό» να «γράψει» το 29-30 του ημιχρόνου και τον Μπαρτζώκα να έχει παράπονα από τη second unit του. Στο 20' ο Ναν είχε μόλις 1π. (0/2 σουτ, 1/2β.), με τους παίκτες του «ερυθρόλευκου» πάγκου (Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Πίτερς, Τζόσεφ, Χολ) να μετρούν αθροιστικά μόνο 6 πόντους. Ωστόσο, το Game 2 είχε και... εξωαγωνιστικά «επεισόδια», με τον Γιαννακόπουλο να διαμαρτύρεται για τις αντιδράσεις του κόουτς Μπαρτζώκα και τους διαιτητές να απειλούν με διακοπή του τελικού.

Ο «καυτός» Χέις - Ντέιβις έστειλε τους γηπεδούχους στο +10

Στο δεύτερο ημίχρονο το σκηνικό άλλαξε από την πλευρά των γηπεδούχων. Ο Παναθηναϊκός Aktor έκανε ένα νέο σερί (7-0) και προσπέρασε (36-30 στο 23'), ενώ ο Μπαρτζώκας κάλεσε time out, καθώς ουσιαστικά το επιμέρους σκορ είχε φτάσει πια το 19-3. Ο «καυτός» Χέις - Ντέιβις με δύο τρίποντα διατήρησε την κυριαρχία των Κυπελλούχων (42-34 στο 26') και ο Όσμαν έστειλε το «τριφύλλι» στο πρώτο «πράσινο» +10 της βραδιάς (44-34 στο 27'). Ουσιαστικά, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό, δεν μοίραζε σωστά τη μπάλα (3/19 3π. και 8 ασίστ - 10 λάθη), ενώ είχε «μπερδευτεί» και με τα ελεύθερα σουτ του Ουόκαπ, που έβρισκαν το σίδερο ξανά και ξανά (0/6 3π. ο Αμερικανός). Έτσι, ο κορυφαίος και στις δύο πλευρές του glass floor, ο Χέις - Ντέιβις (15π. με 6/13 σουτ) έστειλε την ομάδα του Αταμάν με... απόσταση ασφαλείας στην 4η περίοδο (48-38 στο 30', θετικός και ο Τολιόπουλος).

Το «κρεσέντο» του Χέις - Ντέιβις και η «πράσινη» άμυνα ισοφάρισαν τη σειρά

Το «κρεσέντο» του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις με τα εύστοχα τρίποντα και τη μυαλωμένη άμυνα συνεχίστηκε και πήγε την απόσταση στο +11 (51-40 στο 32'), στο +12 (55-43 στο 33') και στο +14 (57-43 στο 34'). Ο "NHD" μετρούσε πια 23 πόντους, έχοντας βάλει 5/8 τρίποντα απέναντι στην δυσλειτουργική «ερυθρόλευκη» άμυνα και ο Μπαρτζώκας επανέφερε τον Βεζένκοφ αντί του Πίτερς. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία το «πράσινο» κοινό «πάγωσε» παρά το επιβλητικό προβάδισμα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν. Ο Λεσόρ κάρφωσε δυνατά για το 59-46, αλλά ένιωσε ενοχλήσεις στην προσγείωση και αποχώρησε χωρίς να μπορεί να πατήσει το πόδι του, νιώθοντας έντονες κράμπες, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν από τον ρεπόρτερ πάγκου της ΕΡΤ. Ο Ολυμπιακός χρησιμοποιούσε ένα σχήμα με τους Ουόκαπ - Τζόσεφ μαζί στην πεντάδα και ο Φουρνιέ φτάνοντας τους 15π. «ροκάνισε» εκ νέου τη διαφορά σε μονοψήφιο (63-54 στο 37'). Ο Αταμάν πήρε time out, έβαλε τον «Ρόγκα» ξανά στο ματς και ο Έλληνας σουτέρ «καθάρισε» τον δεύτερο τελικό με ένα τρίποντο στο 39' (68-56), πριν από το τελικό 68-58.

Τα Δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.