Νέα δήλωση Λεπενιώτη: «Κατάσταση χούντας από την ΕΡΤ - Ενημερώσαμε τον Εισαγγελέα για τον Γιαννακόπουλο»

Νέα δήλωση έκανε ο Νίκος Λεπενιώτης μετά το τέλος του δεύτερου τελικού της Stoiximan GBL.

Ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός παραχώρησε εξτρά δηλώσεις πέρα από την ΕΡΤ, αναφέροντας:

«Καταρχήν βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε κάποια πράγματα που φοβάμαι ότι γίναμε μάρτυρες ενός μοτίβου όποτε παίζουμε στο ΟΑΚΑ, δυστυχώς ο φίλαθλος κόσμος δεν είδε από τη Δημόσια Τηλεόραση την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το κυνηγητό στους διαιτητές, έφτασε μέχρι το κέντρο, επιτέθηκε φραστικά και σωματικά. Ο φίλαθλος κόσμος δεν το είδε από την ΕΡΤ, το είδε από άλλα σάιτ. Καταγγέλουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα”.

Καταγγέλλουμε επίσης τη Δημόσια Τηλεόραση. Ζήτησα στο ημίχρονο να κάνω δηλώσεις, περίμενα αρκετή ώρα, μου είπαν ότι είμαστε LIVE, αλλά έμαθα ότι η δήλωση έπαιξε πριν λίγο. Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, ο σχολιαστής του αγώνα, εδώ και λίγες ημέρες αποτελεί υπάλληλο του σάιτ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο σχολιαστής στο ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού εδώ και λίγες ημέρες είναι υπάλληλος-συνεργάτης του σάιτ ενός εκ των δύο ιδιοκτητών των ομάδων. Ελπίζω να μην είχε σχέση με αυτό. Ζήσαμε μια κατάσταση χούντας από τη Δημόσια Τηλεόραση.

Με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος παράγοντα και η διακοπή του αγώνα τιμωρείται από 1 έως 3 αγωνιστικές. Περιμένουμε από τη ΔΕΑΒ να ενημερωθούμε για τις επόμενες κινήσεις της. Είμαστε σίγουροι ότι η Πολιτεία και η ΔΕΑΒ θα κάνουν αυτό που πρέπει. Έχουμε ενημερώσει τον Εισαγγελέα, καθόταν πίσω μας, έχουν καταγραφεί τα πάντα. Λυπάμαι που είμαστε σε αυτή τη θέση. Δύο εβδομάδες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού, χιλιάδες κόσμος του Ολυμπιακού ήρθαν εδώ, σεβάστηκαν το γήπεδο του αντιπάλου.

Ελπίζω τα όργανα του αθλητισμού να λάβουν τα μέτρα που πραγματικά θα σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές».