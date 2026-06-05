Αταμάν: «Παίξαμε εκπληκτική άμυνα - Θα κερδίζαμε το πρώτο ματς, αλλά είδατε τι έγινε...»

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην αποτελεσματική άμυνα του Παναθηναϊκού, που κράτησε τον Ολυμπιακό στους 58 πόντους, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 1-1.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο προπονητής του Παναθηναϊκού επισήμανε:

«Παίξαμε εκπληκτική άμυνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Παίξαμε έξυπνα και με επιθετικότητα στην άμυνα.

Δεν αφήσαμε τον Μιλουτίνοφ να κάνει το παιχνίδι του στη ρακέτα, ούτε επιτρέψαμε ελεύθερα και εύκολα σουτ στον Φουρνιέ. Ο Χέις-Ντέιβις έπαιξε σπουδαία, πήραμε αυτοπεποίθηση και βοήθειες από τον πάγκο, όπως τον Τολιόπουλο. Θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι στον Πειραιά.

Είναι οι τελικοί, και οι δύο ομάδες είναι επιθετικές, προσπαθούν να παίξουν έξυπνα. Παίζουμε κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν κοντά να πάρουμε το πρώτο ματς, όμως είδατε τι έγινε εκεί. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και η καλύτερη ομάδα θα κερδίσει».

Για τον Χέις-Ντέιβις: «Του το είπα, κάθε ματς είναι διαφορετικό. Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Έπαιξε με αυτοπεποίθηση και έκανε ένα σπουδαίο ματς».