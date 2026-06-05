Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Αγνώριστοι και μακριά από τον καλό τους εαυτό οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός έμεινε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό, ήταν αγνώριστος και πλέον ψάχνει αντίδραση για το Game 3. Μοναδικοί διψήφιοι Φουρνιέ και Χολ.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Ο Τεξανός γκαρντ ήταν άστοχος στο πρώτο μέρος, δεν βρήκε σκορ από τα ελεύθερα σουτ, μένοντας εκτός κλίματος αγώνα. Η κακή του εικόνα συνεχίστηκε και στο 2ο μέρος, με τον Ουόκαπ να μην βοηθάει την ομάδα του μετρώντας μόλις 3 πόντους με 1/7σουτ και 4 ασίστ Βαθμός: 4

Κόρι Τζόσεφ: Ο Αμερικανός άσος είχε την καλύτερη παρουσία από τους 3 γκαρντ του Ολυμπιακού. Ο Τζόσεφ διάβασε σωστά τις φάσεις, έχοντας θετική παρουσία στο glass floor. Στο δεύτερο μέρος παρασύρθηκε από την κακή εικόνα των «ερυθρολεύκων» και έμεινε εκτός αγώνα μετρώντας μόλις 4 πόντους με 2 ριμπάουντ σε 20' συμμετοχής. Βαθμός: 5

Φρανκ Νιλικίνα: Ο Γάλλος γκαρντ αντικατέστησε τον Τόμας Ουόκαπ, ωστόσο με την είσοδο του έκανε δυο γρήγορα φάουλ με αποτέλεσμα να καθίσει στον πάγκο. Σε 6΄ συμμετοχής έμεινε στο μηδέν μην μπορώντας να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Βαθμός: 3

Εβάν Φουρνιέ: O Γάλλος άσος ήταν ο μοναδικός που έδωσε επιθετικές λύσεις στον Ολυμπιακό, όντας πρώτος σκόρερ με 15 πόντους. Γέμισε στην στατιστική του με 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ωστόσο έκανε και 6 λάθη σε 34' συμμετοχής Βαθμός: 7

Όμηρος Νετζήπογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός: -

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Ο Έλληνας γκαρντ πάτησε παρκέ για πρώτη φορά στους τελικούς, ωστόσο ήταν εκτός κλίματος αγώνα με την είσοδο του, αγωνιζόμενος μόλις για 5' Βαθμούς: 3

Κώστας Παπανικολάου: Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» ξεκίνησε «καυτός» το παιχνίδι πέτυχε 7 συνεχόμενους πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ σε 11' σερί που αγωνίστηκε. Στο δεύτερο μέρος σίγησε, δεν κατάφερε να δώσει περαιτέρω λύσεις ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 9 πόντους και 6 ριμπάουντ Βαθμός: 6

Σάσα Βεζένκοφ: Ο Βούλγαρος φόργουορντ τροφοδοτήθηκε αρκετά, ωστόσο και ο ίδιος δεν κατάφερε να ξεχωρίσει λόγω και της κακής εικόνας της ομάδας. Ο Βεζένκοφ έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, μέτρησε 9 πόντους με 5 ριμπάουντ σε 31' συμμετοχής Βαθμός: 6

Άλεκ Πίτερς: Δεν κατάφερε να βοηθήσει ούτε ο Αμερικανός ψηλός. Ο Πίτερς για 16' δεν πήρε πολλές προσπάθειες (1/2σ.) μάζεψε 6 ριμπάουντ, ωστόσο και αυτός έμεινε χαμηλά (2π.) και μακριά από τον καλό του εαυτό. Βαθμός: 5

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Δεν τροφοδοτήθηκε ο Σέρβος ψηλός όσο θα έπρεπε από τους γκαρντ του Ολυμπιακού και έμεινε σε μονοψήφια επίπεδα. Ο Μιλουτίνοφ σκόραρε μόλις 5 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ σε 21' συμμετοχής. Βαθμός: 5

Ντόντα Χολ: Ο Αμερικανός μπήκε με την second unit ωστόσο ήταν σε κακό φεγγάρι και εκτός ρυθμού. Στο δεύτερο μέρος έδωσε περισσότερες λύσεις, σκόραρε 11 πόντους με 4/4δ. με 3 ριμπάουντ και ήταν ο δεύτερος διασωθείς μετά τον Εβάν Φουρνιέ. Βαθμός: 6