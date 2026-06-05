Διέλυσε την Σερβία στην πρόβα τζενεράλε το Μεξικό - Έπαιξαν Σάντσες και Πινέδα (vid)

Θετικότατη ήταν η πρόβα τζενεράλε του Μεξικού λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μundial, αφού ισοπέδωσε την Σερβία με 5-1, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Τολούκα.

Ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες πήρε φανέλα βασικού από τον ομοσπονδιακό προπονητή των «Αζτέκων», Χαβιέ Αγκίρε, ενώ ο χαφ της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Σέρβοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 19ο λεπτό με τον Στάνιτς, όμως στην συνέχεια ήρθε... κατηφόρα για τους «Πλάβι», με τους γηπεδούχους να κάνουν την ανατροπή από το ημίχρονο.

Αρχικά ο Βάσκεζ ισοφάρισε σε 1-1 στο 34ο λεπτό και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους ο Μπούκινατς, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-1 του Μεξικού.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί, με τον Ραούλ Χιμένες στο 57' να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-1, ενώ στο 72' ο Άβντιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, στο δεύτερο αυτογκόλ των Σέρβων!

Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε από τον Τσάβεζ που στο 90ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 5-1 για το Μεξικό, που έδειξε πανέτοιμο για την πρεμιέρα του Mundial, με πειστική εμφάνιση απέναντι στην Σερβία.