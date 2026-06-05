Η προκήρυξη της Γ’ Εθνικής των 10 ομίλων – Πόσες ομάδες προβιβάζονται, τι ισχύει με τους μικρούς στην ενδεκάδα

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΠΟ την προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής 2026-27 μετά και τις λεπτομέρειες που συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τις 120 ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη νέα Γ' Εθνική είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην προκήρυξη ότι: «Για την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027 καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής ορίζεται η Παρασκευή 03 Iουλίου 2026.

Σε περίπτωση που δεν έχουν τελεσιδικήσει δικαστικές εκκρεμότητες σωματείων έως την ως άνω προθεσμία, δύναται η Ε.Ε. / Ε.Π.Ο. να παρατείνει με απόφασή της την ως άνω προθεσμία για αυτά τα σωματεία προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας».

Άνοδος για 4 ομάδες, υποβιβασμός για 30

Στην ανώτερη κατηγορία θα προβιβαστούν τέσσερις (4) ομάδες.

Όσον αφορά τον υποβιβασμό, πρόκειται να υποβιβαστούν στην κατώτερη κατηγορία τριάντα (30) ομάδες.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στο Πρωτάθλημα, η Επιτροπή διοργανώσεων αφού λάβει υπόψη τον τελικό αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων, θα επιμεληθεί την συγκρότηση των Ομίλων και την σύνταξη του Παραρτήματος Β της Προκήρυξης, στο οποίο θα αναφέρεται το σύστημα διεξαγωγής και άλλες πληροφορίες αναφορικά με την διοργάνωση .

Δήλωση συμμετοχής-δικαιολογητικά

Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

– παράβολο των πεντακοσίων (500) €,

– βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Ο. και την οικεία Ε.Π.Σ.

– Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου μέσω Κ.Ε.Π. ή gov.gr

– Παραχωρητήριο αθλητικής εγκατάστασης(υποχρεωτικά για την κύρια έδρα και για την εναλλακτική, σε περίπτωση που υπάρχει).

Σε 10 ομίλους το πρωτάθλημα

Για την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027 το πρωτάθλημα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί κατ’ ανώτερο αριθμό σε δέκα (10) ομίλους με ανώτατο αριθμό τις εκατόν είκοσι {120} ομάδες.

Ο ως άνω αριθμός δύναται να μεταβληθεί μόνο στην περίπτωση που ομάδες προερχόμενες από ανώτερες κατηγορίες και δεν δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές, υποβάλλουν Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. Η Επιτροπή Διοργανώσεων της Ε.Π.Ο. με αιτιολογημένη απόφασή της η οποία θα ληφθεί προ τουλάχιστον ενός (1) μηνός προ της ενάρξεως του Πρωταθλήματος, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ομίλων και των ομάδων που θα τους αποτελούν, λαμβάνοντας υπόψη τον τελικό αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Προπληρωμή διαιτησιών ή μηδενισμός

Για τη διαιτησία τονίζεται ότι αν δεν πληρωθούν οι διαιτητές πριν τον αγώνα δεν τον διεξάγουν και κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούμενου σωματείου, ενώ δεν ορίζονται και οι επόμενοι αγώνες μέχρι την εξόφληση της διαιτησίας:

Στους αγώνες του εν λόγω Πρωταθλήματος οι διαιτητές ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο. ενώ δύναται να ορίζεται και τέταρτος (4ος) Διαιτητής όπου η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο.

Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και διαμονής διαιτητή, βοηθών, παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα.

Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0 – 3 και το γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (άρθρο 12 παρ. 9 του Κ.Α.Π.).

Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες του σωματείου αυτού και κατακυρώνονται υπέρ του αντίπαλου σωματείου.

Μικροί, ξένοι και άνω των 33 ετών

Σχετικά με τους μικρούς, τους ξένους, αλλά και τους άνω των 33 ετών προβλέπονται τα εξής. Οι μικροί στην ενδεκάδα πρέπει να είναι με δικαίωμα συμμετοχής στην ελληνική εθνική ομάδα, ο ένας γεννημένος του 2007 και μετά κι ένας του 2008 και μετά. Αντικαθίστανται μόνο από παίκτες ίδιας ή μικρότερης ηλικίας κι αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στον πάγκο η ομάδα συνεχίζει με 10 παίκτες.

Οι ξένοι μπορούν να είναι 4 αλλά παίζουν μόνο οι 2 ταυτόχρονα.

Για τους άνω των 33 ετών προβλέπεται η χρησιμοποίηση εως 5 παικτών γεννημένων από 1/1/1994 και πριν.

Για την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027 επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών αλλοδαπών ή υπηκόων χωρών Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ , από τους οποίους θα επιτρέπεται να αγωνίζονται κατά την ίδια χρονική στιγμή, έως δύο (2) παίκτες στην ενδεκάδα.

Την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027 είναι υποχρεωτική στην ενδεκάδα καθ’ όλη την χρονική διάρκεια του αγώνα η συμμετοχή εννέα (9) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες, εκ των οποίων υποχρεωτικά ο ένας (1) θα πρέπει να είναι γεννηθείς από 01.01.2008 και εντεύθεν και ο άλλος γεννηθείς από 01.01.2007 και εντεύθεν .

Σε περίπτωση αλλαγής τους πρέπει να αντικατασταθούν με ποδοσφαιριστές που πληρούν αυτά τα κριτήρια. Αν τραυματιστούν οι παραπάνω ποδοσφαιριστές στον αγώνα και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής με ποδοσφαιριστές που να πληρούν τα παραπάνω κριτήρια ή δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους λόγω συμπλήρωσης των αλλαγών, η ομάδα θα αγωνίζεται με παίκτη/παίχτες λιγότερο / λιγότερους.

Η υποχρέωση συμμετοχής παύει να ισχύει στην περίπτωση κόκκινης κάρτας αυτών των ποδοσφαιριστών ή τραυματισμού τους (χωρίς τη δυνατότητα αντικατάστασής τους λόγω συμπλήρωσης των αλλαγών).

Η μη τήρηση των άνω προβλέψεων συνιστά αντικανονική συμμετοχή ή αντικανονική σύνθεση ομάδας και σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως/καταγγελίας, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π.

Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως πέντε (5) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών.

Για το Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2026 – 2027 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01.01.1994.

Η συμμετοχή περισσότερων ποδοσφαιριστών άνω του εν λόγω ηλικιακού ορίου συνιστά αντικανονική συμμετοχή ή αντικανονική σύνθεση ομάδας και ισχύουν τα προαναφερόμενα.

Στους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τρείς (3) φυσικές διακοπές του αγώνα και δήλωση 20αδας, με εννέα (9) αναπληρωματικούς παίκτες στον πάγκο.

Η επίσημη μπάλα

Η επίσημη μπάλα διοργάνωσης είναι της εταιρείας Αdidas, μοντέλο TIRO Competition

Ειδικές αναλογίες υποβιβασμού / προβιβασμού.

Εφόσον οι προβλέψεις σχετικά με τις ομάδες που προβιβάζονται / υποβιβάζονται ανάμεσα στην ανώτερη κατηγορία και στη Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία αλλάξουν για λόγους αναδιάρθρωσης του αριθμού των ομάδων της ανώτερης κατηγορίας, ή και της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας τότε θα συμπληρωθεί ανάλογα και η παρούσα προκήρυξη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ