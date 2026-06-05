Στο σημερινό center Fox με τον Βασίλη Βέργη και την Γεωργιάννα Σιώμου: 2ος χαμός Χαβιέ 2029, ΠΑΟΚ-αποκάλυψη

Απoκάλυψη για τις σαρωτικές αλλαγές στον ΠΑΟΚ. Ο Ριμπάλτα ακολουθεί τον δρόμο Νίκολιτς με ανανέωση συμβολαίου. Όλα τα τα τελευταία νέα ενόψει του 2ου τελικού των αιωνίων.