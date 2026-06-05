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Στο σημερινό center Fox με τον Βασίλη Βέργη και την Γεωργιάννα Σιώμου: 2ος χαμός Χαβιέ 2029, ΠΑΟΚ-αποκάλυψη

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Απoκάλυψη για τις σαρωτικές αλλαγές στον ΠΑΟΚ. Ο Ριμπάλτα ακολουθεί τον δρόμο Νίκολιτς με ανανέωση συμβολαίου. Όλα τα τα τελευταία νέα ενόψει του 2ου τελικού των αιωνίων.

 

 

Στο σημερινό center Fox με τον Βασίλη Βέργη και την Γεωργιάννα Σιώμου: 2ος χαμός Χαβιέ 2029, ΠΑΟΚ-αποκάλυψη