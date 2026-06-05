Ο Ντιμιτρίεβιτς αποθέωσε τον Ζήση για την συνύπαρξή τους στην Μπανταλόνα: «Σπουδαίος μέντορας!»

Μόνο τυχαία δεν ήταν η στόχευση του Άρη Betsson στον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς.

Ο 28χρονος Σκοπιανός γκαρντ, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους «κιτρινόμαυρους», όχι μόνο γνωρίζεται πολύ καλά με τον τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης Betsson, Νίκο Ζήση, αλλά με πρόσφατες δηλώσεις του φρόντισε να δείξει την ευγνωμοσύνη του σε αυτόν.

Οι δυο τους υπήρξαν συμπαίκτες για μερικούς μήνες στην Μπανταλόνα, εκεί όπου ανδρώθηκε μπασκετικά ο νέος μεταγραφικός στόχος του Άρη. Τη σεζόν 2019-2020, κι ενώ ο Ντιμιτρίεβιτς ανήκε στην πρώτη ομάδα της Μπανταλόνα, η ισπανική ομάδα απέκτησε τον Ζήση, ο οποίος προερχόταν από μια γεμάτη τετραετία στην Μπάμπεργκ με πέντε κατακτήσεις τίτλων.

Στην ισπανική ομάδα ο 36χρονος τότε Έλληνας γκαρντ ήταν εκ των βασικών παικτών, όμως δεν ολοκλήρωσε τη σεζόν, καθώς τον Ιανουάριο του 2020 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Στο πρώτο μισό της παρουσίας του στην Μπανταλόνα ο Ζήσης είχε εξαιρετική επικοινωνία με τον 21χρονο τότε Ντιμιτρίεβιτς, και όπως είπε ο δεύτερος σε συνέντευξή του τον Δεκέμβριο του 2025 στο Basketballsphere, ο τότε βετεράνος συμπαίκτης του, τον βοήθησε πολύ στο να εξελίξει το αγωνιστικό του προφίλ και τον χαρακτήρα του.

Στην ερώτηση για το ποιος συμπαίκτης τον βοήθησε περισσότερο στην καριέρα του, ο Ντιμιτρίεβιτς έδωσε την παρακάτω απάντηση:

«Σίγουρα ο Νίκος Ζήσης! Ήμασταν μαζί στην Μπανταλόνα μόνο για λίγους μήνες, αλλά έμαθα τα περισσότερα από αυτόν. Ήταν ένας σπουδαίος μέντορας εκείνη την περίοδο. Ο Ζήσης με βοήθησε πολύ, μου έδειξε ότι μπορώ να τα καταφέρω, μου έδωσε αυτοπεποίθηση και αυτή την ώθηση να αποδείξω στον εαυτό μου τι μπορώ να πετύχω σε αυτό το επίπεδο. Τώρα είναι ρούκι στη νέα του δουλειά ως Γενικός Διευθυντής του Άρη, και εξακολουθούμε να μιλάμε συνέχεια».