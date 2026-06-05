Κρούση της Φαμαλικάο για τον Κούτσια

Επίσημη πρόταση στη Λουγκάνο κατέθεσε για τον Γιώργο Κούτσια η Φαμαλικάο, αλλά δεν ικανοποίησε.

Η καλή σεζόν που έκανε ο Γιώργος Κούτσιας με τη Λουγκάνο στην Ελβετία δεν πέρασε απαρατήρητη και ενδιαφέρον εξέφρασε επίσημα για την απόκτησή του η Φαμαλικάο. Η πορτογαλική ομάδα κατέθεσε πρόταση για τον Έλληνα επιθετικό, ωστόσο οι Ελβετοί την απέρριψαν ως χαμηλή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Blick».

Το ποσό που πρόσφερε η Φαμαλικάο δεν έγινε γνωστό, ωστόσο τονίζεται ότι θα επανέρθει για τον Κούτσια με νέα προσφορά, με την Λουγκάνο να αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατ. ευρώ. Ο 22χρονος φορ φέτος κατέγραψε 31 συμμετοχές, με 6 γκολ και 3 ασίστ.