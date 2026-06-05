Πινέδα: «Θέλουμε να γράψουμε ιστορία στο Μουντιάλ με το Μεξικό» (vid)

Ψηλά βάζει τον πήχη των προσδοκιών για την πορεία του Μεξικού στο Μουντιάλ ο Πινέδα.

Εντυπωσιακά ολοκλήρωσε τα φιλικά του παιχνίδια το Μεξικό, ενόψει της έναρξης του Μουντιάλ 2026, καθώς επιβλήθηκε 5-1 της Σερβίας. Ο Ορμπελίν Πινέδα αγωνίστηκε ως αλλαγή στο ματς και μιλώντας στη συνέχεια στους δημοσιογράφους, εξέφρασε την αισιοδοξία πως το Μεξικό μπορεί να διαγράψει μία σπουδαία πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Έχουμε ένα Μουντιάλ που γίνεται στο σπίτι μας, ελπίζουμε να γράψουμε ιστορία», ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα. «Δεν είναι απλώς να είμαι εκεί, αλλά να συμμετέχω ουσιαστικά και να βοηθώ τους συμπαίκτες μου μέσα και έξω από το γήπεδο. Πιστεύω ότι έχουμε κάτι που μπορεί να γράψει ιστορία στην έδρα μας», συμπλήρωσε ο άσος της ΑΕΚ.

Ο Πινέδα θεωρεί ότι η εθνική του ομάδα είναι πιο έτοιμη σε σχέση με το παρελθόν, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο ομάδας: «Ο Χαβιέρ το έχει πει πολλές φορές, είμαστε σαν οικογένεια πλέον. Όλοι οι παίκτες, είτε βασικοί είτε στον πάγκο, νιώθουν την ίδια αρμονία και το ίδιο ομαδικό πνεύμα. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, να γράψουμε ιστορία.

Αν μιλήσεις με οποιονδήποτε παίκτη, θα σου πει ότι αυτό που ζούμε είναι όνειρο. Να συμμετέχεις σε Μουντιάλ και μάλιστα στη χώρα σου σε γεμίζει υπερηφάνεια και χαρά. Έχουμε ευθύνη μέσα και έξω από το γήπεδο. Το ιδανικό θα ήταν να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας, στους φιλάθλους, στις οικογένειές μας και σε εμάς τους ίδιους, και να στοχεύσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».