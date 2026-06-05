Καλαμάτα: Θρίλερ με την επιμέλεια των παιδιών - Η θεία τους φέρεται να μην μπορεί να τα αναλάβει (vids)

Συνεχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, καθώς η απολογία του 41χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου της 39χρονης Βασιλικής έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (6/6).

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην επόμενη μέρα για τα δύο ανήλικα παιδιά, που έχασαν απότομα και με τόσο άγριο τρόπο τη μητέρα τους.

Οι τοξικολογικές αναλύσεις της 10χρονης και της 6χρονης, οι οποίες κοιμόντουσαν την ώρα του εγκλήματος, βγήκαν αρνητικές, καθώς εξεταζόταν η πιθανότητα ο πατέρας να τους είχε δώσει κάποιου είδους ηρεμιστικό. Τα κορίτσια εξακολουθούν να νοσηλεύονται προληπτικά στο νοσοκομείο, όμως παραμένει αβέβαιο το πού θα εγκατασταθούν μετά το εξιτήριό τους.

Η αδελφή της αδικοχαμένης 39χρονης, αν και αρχικά εξέφρασε την επιθυμία να αναλάβει την ανατροφή τους, φέρεται να δήλωσε στη συνέχεια ότι αδυνατεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στο μεγάλωμα των παιδιών. Έτσι, το μέλλον των δύο υγιών κοριτσιών παραμένει μετέωρο.

Αυτή τη στιγμή, εξετάζεται το σενάριο να ανατεθεί η επιμέλεια στη γιαγιά τους, με τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη. Προς το παρόν, πάντως, η φροντίδα τους παραμένει στους γιατρούς.

Γιαννάκος: Οι παιδοψυχολόγοι έχουν ενημερώσει τα κορίτσια

«Έχει απαγορευτεί να τα βλέπουν οι συγγενείς του δολοφόνου» δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο κ. Γιαννάκος συμπλήρωσε ότι οι παιδοψυχολόγοι έχουν ενημερώσει τα κορίτσια πως η μητέρα τους έχασε τη ζωή της εξαιτίας ενός ατυχήματος στις σκάλες και ότι ο πατέρας τους βρίσκεται στην αστυνομία για κατάθεση.

Πριν από μια τετραετία, η κατάσταση έμοιαζε -επιφανειακά τουλάχιστον- διαφορετική. Η Βασιλική αναζητούσε στην αγορά ξύλινες γραβάτες με το μήνυμα «ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου» και έψαχνε για εργασία σε συνεργεία καθαρισμού. Σταδιακά, όμως, η καθημερινότητά τους χειροτέρευε.

Μαρτυρίες από το φιλικό και γειτονικό περιβάλλον της 39χρονης, αποκάλυψαν ότι το δράμα των παιδιών είχε ξεκινήσει πολύ πριν από τη μοιραία νύχτα.

Αν και τα δύο κορίτσια κοιμόντουσαν όταν ο πατέρας τους κατάφερε 45 μαχαιριές στην 39χρονη σύζυγό του, οι γείτονες επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά βίωναν συχνά την επιθετικότητα του πατέρα τους, καθώς οι νυχτερινοί καυγάδες και οι φωνές ήταν συχνό φαινόμενο.

Η συμπεριφορά και τα λεγόμενα της 10χρονης στο σχολείο είχαν προκαλέσει ανησυχία κατά το παρελθόν, όπως και οι ερωτήσεις που έκανε σε κοντινά πρόσωπα της μητέρας της. Τα παιδιά ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα από την ένταση και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε.

Μητέρα συμμαθητή της 10χρονης ανέφερε ότι το κορίτσι είχε εκφράσει επανειλημμένα τη στενοχώρια του για τους έντονους καυγάδες των γονιών του, που συχνά της χαλούσαν τον ύπνο.

Παράλληλα, στενή φίλη της 39χρονης αποκάλυψε ότι η ίδια η Βασιλική της είχε εξομολογηθεί πως η μεγάλη της κόρη τη ρωτούσε επίμονα αν πρόκειται να χωρίσει με τον πατέρα της και ποιος από τους δύο θα έφευγε τελικά από το σπίτι.

Πηγή: ethnos.gr