Ο Κουκουρέγια ψάχνεται για την επιστροφή του στην Ισπανία

Ο 27χρονος μπακ της Τσέλσι, εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το Stamford Bridge, για να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TeamTalk», ο Μαρκ Κουκουρέγια έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της Τσέλσι για την πρόθεσή του να πάρει μεταγραφή το φετινό καλοκαίρι, θέλοντας να επιστρέψει στην Ισπανία.

Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι για τον Κουκουρέγια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους «ροχιμπλάνκος» να είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν ένα ποσό για την απόκτησή του.

Το συμβόλαιο του 27χρονου μπακ με την Τσέλσι ολοκληρώνεται το 2029 και οι «μπλε» του Λονδίνου, αναμένεται να ζητήσουν ένα ποσό κοντά στα 30 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.