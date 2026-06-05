Ολυμπιακός: Στο προσκήνιο ο Πόποβιτς για το τέρμα

Το όνομα του Μπάλσα Πόποβιτς επανέρχεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τη θέση του… Πασχαλάκη.

Σε αναζήτηση αναπληρωματικού τερματοφύλακα βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη και το όνομα του Μπάλσα Πόποβιτς επανέρχεται δυναμικά.

Ο 25χρονος γκολκίπερ ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, αλλά τη χρονιά που τέλειωσε αγωνίστηκε δανεικός στην OFK Βελιγραδίου. Μάλιστα έκανε εξαιρετική σεζόν, παίζοντας 35 παιχνίδια.

Στα υπόψη βρίσκεται και ο Μίστα της Ρίο Άβε για τη θέση πίσω από τον Τζολάκη και το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.