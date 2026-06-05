Το επικό βίντεο της Nike για το Μουντιάλ τα έχει όλα: Από Ρονάλντο και Χάαλαντ μέχρι Λεμπρόν Τζέιμς, «Τεντ Λάσο» και Κιμ Καρντάσιαν

Έξι λεπτά απόλυτης τρέλας - Θυμηθείτε τις παλαιότερες «μίνι ταινίες» της Nike για τις διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Έξι λεπτά απόλυτης τρέλας... Έξι λεπτά γεμάτα ποδοσφαιρική χρυσόσκονη σε απίστευτες ποσότητες...

Σε κάθε Μουντιάλ, πέρα από τη μάχη για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου, πλέον μαίνεται και μία άλλη εξίσου μεγάλη και εντυπωσιακή και στην οποία πρωταγωνιστούν οι κορυφαίες εταιρίες αθλητικών ειδών.

Ακριβώς μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Nike λάνσαρε το δικό της promo video στο οποίο συμμετείχαν (σχεδόν) όλα τα αστέρια της που θα συμμετάσχουν στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη και όχι μόνο...

Η mini movie με τίτλο «Rip the script», απαντά και κυριολεκτικά στον τίτλο της («σκίσε το σενάριο»), αλλά και σε όσα σημαίνει μεταφορικά («άλλαξε τους κανόνες», «ξέφυγε από τα συνηθισμένα» ή «κάνε κάτι τελείως ανατρεπτικό») καθώς ο ποδοσφαιρικός γαλαξίας που εμφανίζεται ( Κριστιάνο Ρονάλντο, Χάαλαντ, Εμπαπέ, Φαν Ντάικ, Μπρούνο Φερνάντες, Μουσιάλα, Χιμένες, Βινίσιους) συνοδεύεται από τεράστιες μορφές του παρελθόντος (Ροναλντίνιο, Καντονά, Ντρογκμπά, Κάμπος, Ιμπραϊμοβιτς) και τηλεπερσόνες όπως η Κιμ Καρντάσιαν κι ο Τζέισον Σουντέικις (ο τηλεοπτικός Τεν Λάσο).

Πηγή: protothema.gr