Stoiximan GBL: Τζάμπολ στο «T-Center» για τον δεύτερο τελικό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο «T-Center» (5/6, 21:00) για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL.

Η αγωνιστική δράση στην Stoiximan Greek Basketball League συνεχίζεται, με τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει στο «T-Center» τον Ολυμπιακό, με το τζάμπολ να γίνεται στις 21:00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Για το «τριφύλλι», Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν μέρος της προπόνησης και θα κριθεί την τελευταία στιγμή η συμμετοχή τους. Την ίδια ώρα, για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα αμφίβολος είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, και με την δική του συμμετοχή να κρίνεται λίγες ώρες πριν το τζάμπολ.

Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν το πρώτο ματς στο ΣΕΦ με 82-76.

21:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός