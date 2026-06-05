Σύρος: Στη φυλακή γνωστός τραγουδιστής που κατηγορείται για αποπλάνηση ανήλικης

Γνωστός τραγουδιστής κρίθηκε προφυλακιστέος στη Σύρο, μετά την απολογία του, για υπόθεση που αφορά ανήλικη 14 ετών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στο νησί και στον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ πλέον τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star οι γονείς της 14χρονης φέρεται να εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο της κόρης τους σειρά γραπτών μηνυμάτων, τα οποία εκείνη αντάλλασσε με τον καλλιτέχνη μέσα στο 2025. Το περιεχόμενο των συνομιλιών οδήγησε τους γονείς στην απόφαση να απευθυνθούν στις Αρχές και να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία στις αρχές του έτους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν έρευνα και σχημάτισαν δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Οι δικαστικές διαδικασίες προχώρησαν και εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση του τραγουδιστή. «Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη» ήταν η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του παιδιού.

Ο κατηγορούμενος αρνείται από την πρώτη στιγμή όσα του αποδίδονται. Η υπερασπιστική του γραμμή κάνει λόγο για ανυπόστατες καταγγελίες και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες. Φίλοι του τραγουδιστή υποστηρίζουν, επίσης, ότι πρόκειται για παρεξήγηση, καθώς ο ίδιος διατηρούσε συχνά επαφή με θαυμαστές του. «Εγώ το αποκλείω» ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον του.

Όσο η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη, ο τραγουδιστής φέρεται να έλεγε σε συγγενείς και φίλους ότι όλα είναι ψέματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να υποστήριζε ότι η ανήλικη του είχε πει πως είναι 16 ετών, πήγαινε στα μαγαζιά όπου τραγουδούσε και του έστελνε μηνύματα.

Όταν οι φήμες στη Σύρο άρχισαν να πληθαίνουν, ο κατηγορούμενος τοποθετήθηκε δημόσια, στις 6 Μαρτίου, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook. Στην ανάρτησή του ανέφερε: «Προς απάντηση των ανυπόστατων και εκκωφαντικών ισχυρισμών που αφορούν το πρόσωπό μου, ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω ότι τους αρνούμαι στο σύνολό τους. Η καθεμία και ο καθένας από εσάς που γράφετε σενάρια για τη ζωή μου ας αναλογιστεί αν είναι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου».

Το κλίμα παρέμεινε φορτισμένο και μετά την απόφαση για την προφυλάκιση. Λίγο πριν από τη μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε αδιαθεσία και ζήτησε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος από τις πίστες της Σύρου βρέθηκε στα κρατητήρια, αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Γρεβενών.

Πηγή: enikos.gr