CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo μπαίνουν στην παραγωγή

Το εργοστάσιο της SEAT & CUPRA στο Martorell περνά σε μια νέα εποχή, καθώς ξεκινά την παραγωγή των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo. Πρόκειται για μια κομβική στιγμή όχι μόνο για την ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και για το ευρωπαϊκό σχέδιο εξηλεκτρισμού του Volkswagen Group.

Η άφιξη της Οικογένειας Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα projects του Ομίλου Volkswagen στην Ευρώπη. Υλοποιείται υπό την ηγεσία της SEAT & CUPRA για λογαριασμό του Brand Group Core και έχει ως στόχο να κάνει την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή σε ευρύτερο κοινό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, από τρεις διαφορετικές μάρκες, τα οποία θα κατασκευάζονται στην Ισπανία. Στην επίσημη εκδήλωση για την έναρξη της νέας παραγωγικής εποχής παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Pedro Sánchez, ο CEO του Volkswagen Group Oliver Blume, ο επικεφαλής του Brand Group Core και CEO της Volkswagen Thomas Schäfer, καθώς και ο CEO της SEAT & CUPRA Markus Haupt.

Η SEAT & CUPRA σε ρόλο οδηγού

Το συγκεκριμένο project είναι το πρώτο εγχείρημα τέτοιας κλίμακας που αναλαμβάνει η SEAT & CUPRA μέσα στο Volkswagen Group. Η κοινή πλατφόρμα πάνω στην οποία βασίζεται η Οικογένεια Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων μειώνει την πολυπλοκότητα και το κόστος παραγωγής, επιτρέποντας παράλληλα τη δημιουργία διαφορετικών μοντέλων για διαφορετικές ανάγκες.

Με αυτόν τον τρόπο, η ισπανική εταιρεία ενισχύει τον ρόλο της ως βασική δύναμη της ηλεκτροκίνησης στην Ιβηρική Χερσόνησο, αναλαμβάνοντας και τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της πλατφόρμας MEB21.

Το Martorell στην πρώτη γραμμή

Η έναρξη παραγωγής των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo ολοκληρώνει έναν ιστορικό μετασχηματισμό για το εργοστάσιο του Martorell. Η μονάδα παραγωγής είναι πλέον έτοιμη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της αυτοκίνησης, με μια ευέλικτη στρατηγική που περιλαμβάνει ηλεκτρικά, υβριδικά και αποδοτικά θερμικά μοντέλα.

Volkswagen ID. Polo: Το Polo περνά στην ηλεκτρική εποχή

Το νέο Volkswagen ID. Polo αποτελεί την αμιγώς ηλεκτρική συνέχεια ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της Volkswagen. Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις, το Polo ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο, πλήρως προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ηλεκτρικής εποχής.

Το ID. Polo συνδυάζει καθαρό και διαχρονικό σχεδιασμό με συμπαγείς διαστάσεις και πρακτικότητα για την καθημερινή χρήση. Παράλληλα, διαθέτει προηγμένες τεχνολογίες, αυτονομία έως 454 χιλιόμετρα WLTP, νέο Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, λειτουργία one-pedal driving και δυνατότητα vehicle-to-load, ώστε να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα.

CUPRA Raval: Το αστικό ηλεκτρικό με σπορ χαρακτήρα

Το CUPRA Raval σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη της CUPRA. Με μήκος μόλις 4 μέτρα, φέρνει στην κατηγορία των αστικών EV μια πιο σπορ, οδηγοκεντρική και δυναμική προσέγγιση.

Πιστό στο DNA της μάρκας, το Raval υπόσχεται ηλεκτρικές επιδόσεις, έντονη σχεδιαστική ταυτότητα και προηγμένες λύσεις στο εσωτερικό, όπως καθίσματα 3D-knitted CUP Bucket και δυναμικές φωτεινές προβολές στα πάνελ των θυρών.

Βασισμένο στην πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group, το CUPRA Raval φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την αστική ηλεκτρική κινητικότητα, προσφέροντας αυτονομία περίπου 450 χιλιομέτρων.

Το εμπορικό του λανσάρισμα αναμένεται το καλοκαίρι του 2026, σε μια περίοδο όπου η CUPRA συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Η μάρκα έχει ήδη ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο πωλήσεις από την ίδρυσή της, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν το καλύτερο στην ιστορία της.