Με Ντόναλντ Τραμπ ο τρίτος τελικός του ΝΒΑ!

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει να παραστεί στον τρίτο αγώνα των τελικών του NBA, που θα διεξαχθεί στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν την προσεχή Δευτέρα, κατόπιν πρόσκλησης του Τζέιμς Ντόλαν, ιδιοκτήτη των Νικς που προκρίθηκαν για πρώτη φορά στους τελικούς από το 1999.

«Η απάντηση είναι ναι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο όταν ρωτήθηκε εάν θα παραστεί και πρόσθεσε: «Με κάλεσε, θα πάω».

Οι Νικς θα φιλοξενήσουν τους Σαν Αντόνιο Σπερς στον τρίτο αγώνα των τελικών του NBA, τον πρώτο που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη. Ο τέταρτος αγώνας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10 Ιουνίου, επίσης στο «Μεγάλο Μήλο», την πατρίδα του κ. Τραμπ. Οι τελικοί είναι μια σειρά best-of-seven (απαιτούνται τέσσερις νίκες για να κατακτηθεί ο τίτλος).

Αρχικά, ο κ. Τραμπ παρέμεινε ασαφής σχετικά με το σε ποιον αγώνα θα παρευρεθεί, μη αποκλείοντας το ενδεχόμενο να πάει και στους δύο, αλλά ο Λευκός Οίκος σύντομα επιβεβαίωσε στο προεδρικό πρόγραμμα ότι θα ήταν παρών στον αγώνα της Δευτέρας. Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των μέτρων ασφαλείας μέσα και γύρω από το Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, που βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν.

Οι Νικς, που επέστρεψαν στους Τελικούς για πρώτη φορά από το 1999 και επιδιώκουν τον πρώτο τους τίτλο από το 1973, κέρδισαν τον πρώτο αγώνα στο Σαν Αντόνιο την Τετάρτη.

Αυτή ήταν η 12η συνεχόμενη νίκη τους σε αυτά τα πλέι οφ, ένα κατόρθωμα που τροφοδότησε πρωτοφανή ενθουσιασμό στη Νέα Υόρκη και εκτόξευσε τις τιμές των εισιτηρίων στα ύψη, με τα πιο ακριβά εισιτήρια για τον τρίτο αγώνα να ξεπερνούν τα 100.000 δολάρια. Ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, δήλωσε «ενθουσιασμένος» που ο πρόεδρος θέλει να παραστεί στους Τελικούς, αποκαλώντας τον «αληθινό Νεοϋορκέζο».

«Είμαι ενθουσιασμένος που ένας ακόμη Νεοϋορκέζος θέλει να μοιραστεί τον ενθουσιασμό και την χαρά που περιβάλλει αυτήν την ομάδα των Νικς», είπε, σύμφωνα με το The Athletic.

Σημειώνεται, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια... περίπλοκη σχέση με το NBA, το οποίο κατηγόρησε το 2020 ότι έγινε «πολιτικός οργανισμός» μετά την αναβολή αρκετών αγώνων σε απάντηση στον πυροβολισμό του Τζέικομπ Μπλέικ, ενός νεαρού Αφροαμερικανού άνδρα από την αστυνομία. Ο κ. Τραμπ είναι, ωστόσο, μακροχρόνιος οπαδός των Νικς.

«Έχω παρακολουθήσει μαζί του αρκετούς αγώνες των Νικς στο παρελθόν», είπε ο Σίλβερ, επισημαίνοντας ότι ο μελλοντικός πρόεδρος και τότε τηλεοπτικός αστέρας, εμφανίστηκε σε μια διαφήμιση του NBA το 2004, μαζί με άλλες διασημότητες.