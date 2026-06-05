Υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε υπόσχεται μεταγραφή Τζόλη!

Την μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Φενέρμπαχτσε υποσχέθηκε υποψήφιος πρόεδρος, την ίδια ώρα που οι εκλογές του συλλόγου μπαίνουν στην τελική ευθεία.

Συγκεκριμένα, ο Χακάν Σαφί προσπάθησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου της τουρκικής ομάδας, καθώς υποσχέθηκε δημόσια πως εφόσον εκλεγεί στην προεδρία, θα προχωρήσει στην απόκτηση του Χρήστου Τζόλη.

Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, το ύψος της μεταγραφής του Έλληνα μεσοεπιθετικού από την Κλαμπ Μπριζ θα φτάσει στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχει δηλώσει πως έχει κλεισμένο τον Λουίς Σουάρες από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Οι εκλογές στην Φενέρμπαχτσε είναι προγραμματισμένες την ερχόμενη Κυριακή (7/6) και μένει να φανεί αν όλα τα παραπάνω έχουν ρεαλιστική βάση ή αποτελούν προσπάθεια ψηφοθηρίας...