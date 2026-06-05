Ο Ζβέρεφ και το βάρος του φαβορί

Ο Σάσα Ζβέρεφ είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στο Roland Garros, όμως καλείται σήμερα στα ημιτελικά να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά κόντρα στον άκρως επικίνδυνο Γιάκουμπ Μένσικ.

Ο 29χρονος Γερμανός παίζει εξαιρετικό τένις στο Παρίσι και το θέμα τώρα είναι πόσο θα τον επηρεάσει το «βάρος» των προσδοκιών.

Αν, πάντως, υπάρχει κάποιος παίκτης που δεν έχει κερδίσει σλαμ και αξίζει να το κάνει, αυτός σίγουρα είναι ο Ζβέρεφ, με τις σταθερά καλές πορείες στα μεγαλύτερα τουρνουά στον κόσμο.

Ο 20χρονος Τσέχος, βέβαια, έτσι κι αλλιώς δεν είναι εύκολος αντίπαλος και αυτό φάνηκε και στη Μαδρίτη, όπου ο Σάσα ίδρωσε για να τον νικήσει στα τρία σετ.

Όποιος περάσει στον τελικό, θα συναντήσει τον νικητή του ιταλικού «εμφυλίου» ανάμεσα σε Φλάβιο Κομπόλι και Ματέο Αρνάλντι. Οι δύο παίκτες είχαν αναμετρηθεί και πέρυσι στο Παρίσι, με τον Νο.14 τενίστα στον κόσμο να παίρνει δύσκολη νίκη στα τέσσερα σετ.

Οι αγώνες καλύπτονται τηλεοπτικά από το Eurosport.

Court Phillipe Chatrier

15:30 ώρα Ελλάδας

Σάσα Ζβέρεφ (No.3) - Γιάκουμπ Μένσικ (No.27)

Όχι πριν τις 20:00

Ματέο Αρνάλντι (No.104) - Φλάβιο Κομπόλι (No.14)