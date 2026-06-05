Ιραόλα: Το κυπριακό ξεκίνημα πριν από την εκτόξευση στην Premier League και την Λίβερπουλ!

Από τη Λάρνακα στο... Άνφιλντ! Λίγοι θυμούνται ότι η πρώτη ομάδα που εμπιστεύθηκε τον Άντονι Ιραόλα ως προπονητή ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας. Ακόμη λιγότεροι θα πίστευαν τότε ότι ο νεόκοπος Βάσκος, που αποχώρησε από την Κύπρο στα μέσα της σεζόν, θα έφτανε λίγα χρόνια αργότερα στον πάγκο της Λίβερπουλ!

Ο Άντονι Ιραόλα μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία έχει διαγράψει μια απίθανη προπονητική πορεία όπου ποτέ δεν αρνήθηκε τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν στην καριέρα του.

Ο εμβληματικός δεξιός μπακ της Αθλέτικ Μπιλμπάο ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική σταδιοδρομία του, το 2016 σε ηλικία 34 ετών στο MLS και την Ν.Υ. Σίτι.

Προτού καν το όνομά του συνδεθεί με κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους φτάνοντας στο σημείο να αναλάβει τον πάγκο της Λίβερπουλ, ο Βάσκος τεχνικός έκανε το «αγροτικό» του στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην ΑΕΚ Λάρνακας, έπειτα από εισήγηση του πρώην συμπαίκτη του και νυν ασίσταντ κόουτς στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, Άντερ Μουρίγιο.

Η πρόσληψη στην ΑΕΚ Λάρνακας και ο μοναδικός τίτλος

Συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2018, ο πρώην αρχηγός της Αθλέτικ Μπιλμπάο μπήκε στα «βαθιά» στο πρώτο του προπονητικό στοίχημα αναλαμβάνοντας μια ομάδα όπου υπήρχαν απαιτήσεις για άμεσα αποτελέσματα.

Παρά το γεγονός ότι η παρουσία του στην Κύπρο διήρκεσε μόλις λίγους μήνες, ο Ιραόλα κατάφερε να οδηγήσει την ΑΕΚ στην κατάκτηση του κυπριακού Σούπερ Καπ το 2018, τίτλος, ο οποίος παραδόξως παραμένει μέχρι σήμερα ως ο μοναδικός της προπονητικής του καριέρας!



Παράλληλα, η ομάδα της Λάρνακας πήρε μέρος στους ομίλους του Europa League, προσφέροντας πολύτιμες εμπειρίες στον νεόκοπο τότε προπονητή.



Ο Ιραόλα πρόλαβε να καθοδηγήσει την ΑΕΚ Λάρνακας, σε 16 αγώνες πρωταθλήματος καταγράφοντας έξι νίκες, πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες. Αξίζει να σημειωθεί πως προτού λήξει η συνεργασία του με την ομάδα, είχε μείνει χωρίς «τρίποντο» για οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια.



Το άδοξο φινάλε



Η αποχώρηση του επισημοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019. Η διοίκηση της ΑΕΚ Λάρνακας αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία μαζί του στα μέσα της σεζόν, σε μια περίοδο κατά την οποία λίγοι θα μπορούσαν να προβλέψουν την εξέλιξη που θα ακολουθούσε.



Ασφαλώς, όχι και το ιδανικότερο ξεκίνημα για έναν προπονητή που λίγα χρόνια αργότερα αναδείχθηκε δύο φορές ως ο κορυφαίος τεχνικός του μήνα στην Premier League (Μάρτιος 2024, Ιανουάριος 2025).



Το κερδισμένο στοίχημα στη Μιραντές

Πάντως, η απόλυση από την κυπριακή ομάδα όχι μόνο δεν ανέκοψε την πορεία του, αλλά λειτούργησε ως εφαλτήριο για την εκτόξευσή του. Τη σεζόν 2019-20 ανέλαβε τη Μιράντες, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στο Κύπελλο Ισπανίας, αφού την οδήγησε μέχρι τα ημιτελικά για δεύτερη φορά στα 92 χρόνια της ιστορίας της.



Η καθιέρωση στη Ράγιο Βαγιεκάνο

Ακολούθησε η Ράγιο Βαγιεκάνο, όπου παρέμεινε για τρία χρόνια, κερδίζοντας την άνοδο στη La Liga και καθιερώνοντας την ομάδα ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές και ελκυστικές δυνάμεις στη χώρα της Ιβηρικής.



Το άλμα στην Premier League

Οι επιδόσεις του στη Ράγιο άνοιξαν τον δρόμο για την Premier League και την Μπόρνμουθ. Εκεί, ο Ισπανός τεχνικός κατάφερε να μεταμορφώσει την ομάδα, αποσπώντας τον θαυμασμό ενώ καθιερώθηκε ως ένα από τους κορυφαίους προπονητές της γενιάς του. Οι εμφανίσεις της Μπόρνμουθ απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους και το όμορφο θέαμα που παρουσίασε η ομάδα του τον έφεραν στη Λίβερπουλ.



Οι ευχάριστες αναμνήσεις από την Κύπρο

Ο Ιραόλα παρά τη σύντομη θητεία του στην Κύπρο, δεν ξέχασε ποτέ την ΑΕΚ Λάρνακας. Μάλιστα είχε παραδέχθεί ότι η παρουσία του στη Μεγαλόνησο αποτέλεσε μια πολύ σημαντική εμπειρία στην καριέρα και τη ζωή του.

Ο ίδιος ανέφερε πως διατηρεί μόνο θετικές αναμνήσεις από την περίοδο εκείνη, τονίζοντας ότι η κατάκτηση του Σούπερ Καπ παραμένει ο μοναδικός τίτλος που έχει κατακτήσει ως προπονητής. Θυμήθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη συμμετοχή της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League, ενώ στάθηκε στους ανθρώπους που γνώρισε στην Κύπρο, τους οποίους χαρακτήρισε εξαιρετικούς. Όπως αποκάλυψε, εξακολουθεί να ανταλλάσσει μηνύματα με αρκετούς από αυτούς, ιδιαίτερα όταν οι ομάδες τους πετυχαίνουν σημαντικές νίκες.

Οι βόλτες στην παραλία και το... χαλούμι

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στις όμορφες στιγμές που έζησε στη Λάρνακα. Θυμήθηκε ότι κατοικούσε κοντά στη θάλασσα και ότι σχεδόν καθημερινά έκανε βόλτες με την οικογένειά του στις Φοινικούδες. Μίλησε με αγάπη για την πόλη, τα εστιατόριά της και τη φιλοξενία των κατοίκων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κυπριακή κουζίνα. Αναφέρθηκε στους παραδοσιακούς μεζέδες, ενώ αποκάλυψε ότι αγαπούσε ιδιαίτερα το χαλούμι και το σουβλάκι. Όπως είπε, ο ίδιος και η οικογένειά του πέρασαν πολύ όμορφες στιγμές στην Κύπρο.

Η ιστορία του Άντονι Ιραόλα αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα του πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η πορεία ενός προπονητή, αλλά και το πόσο σχετικό είναι να θεωρηθεί κάποιος τεχνικός επιτυχημένος.