Η ΕΙΟ διοργανώνει προπονητικά καμπ στις ολυμπιακές κατηγορίες ILCA 6 και ILCA 7

Η ελληνική ιστιοπλοΐα έχει επενδύσει πολλά στις κατηγορίες IlCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες, αλλά και όλων των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.

Στα πλαίσια, λοιπόν, της καλύτερης προετοιμασίας των ιστιοπλόων μας στις συγκεκριμένες κατηγορίες, η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία διοργανώνει δύο ακόμη προπονητικά καμπ, τα οποία κατά γενική ομολογία έχουν βοηθήσει σημαντικά τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να αποκτήσουν μεγαλύτερη τεχνογνωσία και να μυηθούν ακόμα περισσότερο στο άθλημα που μας έχει χαρίσει τόσες μεγάλες στιγμές.

Το πρώτο καμπ ξεκίνησε στις 31 Μαίου και ολοκληρώνεται στις 7 Ιουνίου και το δεύτερο έχει προγραμματιστεί το διάστημα 15-22 Ιουνίου. Η ΕΙΟ παρέχει τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» και γίνεται δουλειά υψηλού επιπέδου. Υπεύθυνος είναι ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΙΟ Κροάτης Λούκα Ράντελιτς.

Οι 23 ιστιοπλόοι που λαμβάνουν μέρος στα καμπ και είναι μέλη της εθνικής ομάδας και όχι μόνο προπονούνται καθημερινά σε κανονικές συνθήκες αγώνα και πραγματοποιούν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί τέλη Αυγούστου στην Ιρλανδία.