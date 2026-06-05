Ούτε Λουτσέσκου, ούτε Νίκολιτς: Η Μπεσίκτας βρήκε προπονητή!

Μετά από αλλεπάλληλα σενάρια για την θέση του προπονητή, που έκαναν την εμφάνιση τους το τελευταίο διάστημα, η Μπεσίκτας κατέληξε τελικά στον Βιντσέντζο Ιταλιάνο.

Τις προηγούμενες ημέρες και καθώς η Μπεσίκτας βρισκόταν σε αναζήτηση προπονητή, τα τούρκικα ΜΜΕ -σχεδόν σε καθημερινή βάση- παρουσίαζαν ένα νέο όνομα για την άκρη του πάγκου του τουρκικού συλλόγου.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που τόσο ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όσο και ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν, σύμφωνα πάντα με όσα υποστήριζαν οι Τούρκοι, υποψήφιοι για να αναλάβουν την καθοδήγηση της ομάδας.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως δεν θα υπάρχει συνέχεια σε αντίστοιχα σενάρια, καθώς η Μπεσίκτας φέρεται να κατέληξε σε συμφωνία με τον Βιντσέντζο Ιταλιάνο, πρώην τεχνικό της Μπολόνια.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ιταλός προπονητής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2028 και να ανακοινωθεί επίσημα από την τουρκική ομάδα.