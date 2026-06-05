Στον Κολοσσό ο Βασίλης Χρηστίδης

Μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης ολοκλήρωσε ο Κολοσσός Ρόδου, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον σέντερ Βασίλη Χρηστίδη για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Χρηστίδη.

Ο Βασίλης Χρηστίδης είναι γεννημένος στις 10 Ιουλίου του 1998 στη Θεσσαλονίκη, έχει ύψος 2,08 μ. και αγωνίζεται ως σέντερ

Τα πρώτα του μπασκετικά βήματα τα έκανε στον Μαντουλίδη απ’ όπου τον απέκτησε ο Άρης, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία τη σεζόν 2016-2017, σε ηλικία 18 ετών. Στους «κίτρινους» αγωνίστηκε για μια τριετία (2016-2019).

Το καλοκαίρι του 2019 συμφώνησε με τον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε για δύο σεζόν (2019-2021), παίζοντας στο πρωτάθλημα της Α2 μέχρι την επάνοδο της ομάδας στην Basket League το 2021.

Η αρχή της σεζόν 2021/22 τον βρήκε στον Ολυμπιακό, αλλά στη συνέχεια μετακόμισε στο Περιστέρι, όπου ολοκλήρωσε τη χρονιά. Το 2022/23 υπέγραψε ΠΑΟΚ και στα μέσα της χρονιάς επέστρεψε στον Άρη για το υπόλοιπο της σεζόν.

Για μία διετία (2023-2025) ήταν στην Καρδίτσα, ενώ το περσινό καλοκαίρι μετακόμισε στον Ηρακλή. Τη φετινή σεζόν, μέτρησε 13 συμμετοχές στη Stoiximan GBL, έχοντας κατά μέσο όρο 1,7 πόντους και ριμπάουντ.