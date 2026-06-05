Οι 35 «Έλληνες» του Μουντιάλ

Μια αναλυτική λίστα με όλους του ποδοσφαιριστές πρόκειται να αγωνιστούν στο μεγάλο ραντεβού κι έχουν περάσει από τη χώρα μας

Αποτελεί παράδοση πια για τα ΜΜΕ να προσπαθούμε να… συνδεθούμε με το Μουντιάλ όταν η εθνική μας ομάδα δεν συμμετέχει. Τα αφιερώματα, βέβαια, σε τέτοιες διοργανώσεις που αφορούσαν παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε ελληνικούς συλλόγους συνήθως περιείχαν μονοψήφιο αριθμό παικτών. Γι’ αυτό και όταν έχεις μπροστά σου διοργάνωση, στην οποία έχουν κληθεί να αγωνιστούν 35 ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει, λίγο ή πολύ, από τη χώρα μας, δεν μπορεί παρά να αποτελεί είδηση.

Αυτή είναι, λοιπόν, η πλήρης λίστα των «Ελλήνων». Όχι μόνο των παικτών που έχουν συμβόλαιο σε ισχύ με ελληνικό σύλλογο και αγωνίζονται στη χώρα μας. Αλλά και όσοι έχουν αγωνιστεί σε ελληνικό σύλλογο παλαιότερα και τώρα βγάζουν αλλού το σωματειακό τους ψωμί. Τους παραθέτουμε ανά έτος γέννησης, με πρώτους τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Από τους 35 οι 12 έκλεισαν την τελευταία σεζόν σε ελληνική ομάδα. Για την ακρίβεια, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι το δεύτερο πιο «μεγάλο» σε τέτοιο αριθμό, μετά βέβαια από το ιταλικό, το οποίο είναι εκτός συναγωνισμού (συνολικά 71 παίκτες αγωνίζονται στην Ιταλία). Οι περισσότεροι, βέβαια, ανήκουν ή ανήκαν σε ομάδες του λεγόμενου Big5, αλλά και ομάδες όπως η Κηφισιά, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός ή ο Πανσερραϊκός καταγράφουν τέτοιες περιπτώσεις.

Στη λίστα θα βρείτε ονόματα γνωστά, παίκτες που πέρασαν τα τελευταία χρόνια κι έπαιξαν πολύ και τους θυμάστε, αλλά και περιπτώσεις «ξεχασμένες». Όπως π.χ. του Νεοζηλανδού Κάλαν Έλιοτ, ο οποίος δεσμευόταν με συμβόλαιο με την Ξάνθη όλη τη σεζόν 2020-21, αλλά δεν έκανε ούτε μια επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα της ομάδας.