Ανακοίνωσε Σερένα Γουίλιαμς το Βερολίνο

Ο δεύτερος σταθμός στο πολυαναμενόμενο comeback της Σερένα Γουίλιαμς θα είναι το Βερολίνο.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την παρουσία της θρυλικής Αμερικανίδας στο φετινό τουρνουά (15-21/6) και όλα δείχνουν ότι θα παίξει στο διπλό, όπως θα γίνει και στο Queen's την προσεχή εβδομάδα.

Αυτό που μένει, όμως, να δούμε είναι αν θα παίξει στο μονό (ή/και στο διπλό) του Wimbledon, που αναμένεται να ανακοινώσει τις wild cards του κατά τη διάρκεια του Berlin Tennis Open.

Θυμίζουμε ότι η 44χρονη Αμερικανίδα θα αγωνιστεί στο Queen's με παρτενέρ τη 19χρονη Καναδή Βικτόρια Εμπόκο.