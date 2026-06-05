Η στρατηγική της μίας κάλπης για ΝΔ και ο Καμμένος που χτυπά Σαμαρά για να ακούει το Μαξίμου

Μου λένε ότι η σφοδρή επίθεση του Πάνου Καμμένου στον Αντώνη Σαμαρά τις προάλλες δεν είναι στιγμιαία ούτε προσωπική έκρηξη. Έχει συγκεκριμένη στόχευση.

Ο πρώην υπουργός βλέπει ότι ο Αντώνης Σαμαράς επιχειρεί να πατήσει στον ίδιο πολιτικό χώρο, δηλαδή σε ένα ακροατήριο δεξιότερα της ΝΔ. Και αυτό τον φέρνει σε ευθεία σύγκρουση.

Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό; Έχει μήπως στο μυαλό του ο Πάνος Καμμένος; Θα επανεμφανιστεί ο πρώην αρχηγός των ΑΝΕΛ στην κεντρική πολιτική σκηνή; Κάνει τέτοιες σκέψεις; Σχεδιάζει κάτι; Θα κάνει τον... ΕΔΕΣ, όπως είπε σχολιάζοντας μεταξύ σοβαρού και αστείου την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα; Τίποτα δεν θα προκαλούσε έκπληξη.

Άλλωστε πιστεύω ότι τα καλύτερα δεν τα έχουμε δει ακόμη στο πολιτικό σύστημα. Ταυτόχρονα, υπάρχει και το παρελθόν. Η ρήξη τους δεν έχει κλείσει ποτέ πολιτικά και κάθε νέα κίνηση Σαμαρά λειτουργεί ως ευκαιρία επανατοποθέτησης του Καμμένου στο ίδιο πεδίο.

Όμως, η συγκυρία της επίθεσης δεν είναι τυχαία την ώρα που εντείνονται, όπως λέγεται, οι διαδικασίες για την ίδρυση νέου φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Την ίδια ώρα, όμως, εντείνονται και οι φήμες για τον ρόλο που διαδραματίζει σήμερα ο Πάνος Καμμένος...εξάλλου ο ίδιος άφησε μιλώντας στο Open ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει στις εκλογές.

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