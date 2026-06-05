Το Grand Prix του Μονακό στο ΑΝΤ1+

Πρόγραμμα και εκπομπές. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η πιο λαμπερή, απαιτητική και εμβληματική πίστα της Formula 1 ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Grand Prix που καθηλώνει εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως, καθώς το Πριγκιπάτο του Μονακό γίνεται ξανά το επίκεντρο της απόλυτης αγωνιστικής δράσης. Το πολυαναμενόμενο Grand Prix της χρονιάς, θα μεταδοθεί την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 16:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

Η εκπομπή «Formula 1 Show» έρχεται την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 15:00 σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ με πλήρη κάλυψη, αποκλειστικά ρεπορτάζ και δηλώσεις που ανεβάζουν τον πήχη της Formula 1 εμπειρίας, με τους απεσταλμένους του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, Μαρία Θωμά και Πάνος Σεϊτανίδη, να μεταφέρουν το κλίμα από το Μονακό σε απευθείας σύνδεση. Η εκπομπή θα έχει όπως πάντα πολλές αποκλειστικότητες. Ο αειθαλής Φερνάντο Αλόνσο μιλάει στον Πάνο Σεϊτανίδη για την πατρότητα, αλλά και για τα περιθώρια ανάκαμψης της Aston Martin, ενώ ο teammate του Λανς Στρολ μοιράζεται τις εμπειρίες και τις συγκινήσεις που του προσέφερε η συμμετοχή σε αγώνες GT. Ο Πιερ Γκασλί σχολιάζει το δυναμικό ξεκίνημα της Alpine στη σεζόν, ενώ στην κάμερα του ΑΝΤ1 μιλά και η Ivana Knöll, η πιο διάσημη «οπαδός» της Κροατίας που έχει τραβήξει τα βλέμματα στα paddock. Ο Λάμπρος Αθανασούλας, λίγο πριν την εκκίνηση του Ράλλυ Ακρόπολις, θα βρίσκεται στο στούντιο για ανάλυση μέσα από την οπτική του οδηγού, ενώ στις περιγραφές θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης και Τάκης Πουρναράκης. Στην ειδική παιδική μετάδοση F1 Kids θα είναι η Μαρία Ανδρεάδη.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories». Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται το θρυλικό Grand Prix του Μονακό το 1996, έναν από τους πιο χαοτικούς και απρόβλεπτους αγώνες στην ιστορία της Formula 1. Η έντονη βροχόπτωση και τα πολλαπλά ατυχήματα οδήγησαν σε έναν αγώνα-επιβίωσης, όπου μόλις 4 μονοθέσια κατάφεραν να τερματίσουν. Ο Michael Schumacher ξεκίνησε από την pole, αλλά εγκατέλειψε νωρίς μετά από επαφή με τις μπαριέρες, ενώ ο Damon Hill πήρε προσωρινά το προβάδισμα, πριν και εκείνος εγκαταλείψει λόγω μηχανικού προβλήματος. Η εξέλιξη του αγώνα έφερε τον Olivier Panis να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες και να φτάσει σε μια ιστορική νίκη για τη Ligier, την πρώτη της μετά από 15 χρόνια και την τελευταία μέχρι σήμερα. Στο βάθρο τον ακολούθησαν οι David Coulthard και Johnny Herbert. Μόλις 3 από τους 22 οδηγούς που εκκίνησαν είδαν την καρό σημαία, στον χαμηλότερο αριθμό τερματισμών στην ιστορία της Formula 1. Ο Heinz-Harald Frentzen κατατάχθηκε 4ος, παρότι είχε εγκαταλείψει λίγο πριν το τέλος, λόγω συμπλήρωσης του 95% των γύρων.

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