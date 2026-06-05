«Βόμβα» με Κεμ Μπιρτς ο Αρης!

Ο Καναδός σέντερ της Φενέρ και παλιός παίκτης του Ολυμπιακού πλησιάζει στον «Αυτοκράτορα».

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει πιάσει δουλειά για τα καλά και ήδη έχει προχωρήσει η διαδικασία κτισίματος του ρόστερ. Στο πλαίσιο αυτό είναι κοντά τόσο ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς της Μπάγερν, όσο και ο Ανταμ Μοκόκα της Μπουργκ, αλλά χρειάζονται κι άλλες κινήσεις, προκειμένου ο Αρης να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικός.

Μεταξύ άλλων ψάχνει και για σέντερ και στο πλαίσιο αυτό πυροδοτεί βόμβα με τον Κεμ Μπιρτς της Φενέρ. Τον κάποτε, δηλαδή, συμπαίκτη του V-Span στον Ολυμπιακό.

Ο Καναδός σέντερ ολοκληρώνει την σεζόν στους Τούρκους και στα 34 του θα αναζητήσει αλλού την τύχη του με τον Αρη να τον έχει στοχεύσει και να είναι κοντά στο να τον κάνει δικό του παρότι χθες δημοσιεύματα τον συνέδεσαν με τον ΠΑΟΚ.