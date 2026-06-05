Στο στόχαστρο ο παράνομος στοιχηματισμός και η παράνομη μετάδοση δεδομένων αγώνων για στοιχηματικούς λόγους

Ολοκληρώθηκαν στη Λωζάνη, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), οι εργασίες της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Follow-up Committee) της Σύμβασης Macolin του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι 16 χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, με πιο πρόσφατη την Αρμενία, η οποία προχώρησε στην κύρωσή της πριν από έναν μήνα.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και Πρόεδρος της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), Γιώργος Μαυρωτάς, ως επικεφαλής της αποστολής, η Μαρία Δημοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΑΘΛΑ, καθώς και η Φωτεινή Καραμανλάκη, στέλεχος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και μέλος της ομάδας εκπαίδευσης της ΕΠΑΘΛΑ.

Τις εργασίες της συνεδρίασης χαιρέτισε η Πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστυ Κόβεντρι, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών και του Ολυμπιακού Κινήματος για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δράσεις της Μονάδας Πρόληψης Χειραγώγησης Αγώνων της ΔΟΕ, στην οποία τα τελευταία χρόνια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ο Έλληνας Ευάγγελος Αλεξανδράκης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση, μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατευθυντήριων οδηγιών για:

τον ορθολογικό στοιχηματισμό (reasonable betting),

τον παράνομο στοιχηματισμό (illegal betting),

την πρόληψη και αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος μέσω αθλητικού στοιχήματος (anti-money laundering – AML),

τη διακίνηση και προστασία προσωπικών δεδομένων (personal data protection/exchange).

Από ελληνικής πλευράς, ο Γιώργος Μαυρωτάς πρότεινε την εφαρμογή των συγκεκριμένων οδηγιών σε εθνικό επίπεδο, προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση κινδύνου των εγχώριων αθλητικών διοργανώσεων από τις αντίστοιχες εθνικές πλατφόρμες.

Στη συζήτηση για τις εξελίξεις που καταγράφονται στις συμμετέχουσες χώρες, ιδιαίτερα θετικά σχόλια απέσπασε ο 32σέλιδος απολογισμός της ΕΠΑΘΛΑ για το 2025, ο οποίος διανεμήθηκε μεταφρασμένος στα αγγλικά. Μάλιστα, αποφασίστηκε να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης ως παράδειγμα καλής πρακτικής.

Η Μαρία Δημοπούλου παρουσίασε τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού που προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή, ενώ η Φωτεινή Καραμανλάκη αναφέρθηκε στις σχετικές δράσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής μέσω της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εισήγηση του Πανεπιστημίου της Λωζάνης σχετικά με τη μεθοδολογία εκτίμησης της έκτασης του παράνομου στοιχηματισμού. Παράλληλα, η ΔΟΕ ανέπτυξε βασικές αρχές για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων όπου μία αγωνιστική συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί χειραγώγηση για αγωνιστικούς – και όχι στοιχηματικούς – λόγους, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τα όρια μεταξύ νόμιμων αγωνιστικών επιλογών και αλλοίωσης του αποτελέσματος ενός αγώνα.

Παρουσιάστηκαν επίσης εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη συλλογή, διαχείριση και μετάδοση δεδομένων αγώνων για στοιχηματικούς σκοπούς. Το συγκεκριμένο πεδίο βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων, καθώς συχνά τα δεδομένα αυτά καταλήγουν και σε παράνομους παρόχους στοιχηματικών υπηρεσιών.

Τέλος, ανακοινώθηκε η επικείμενη κύρωση της Σύμβασης Macolin από χώρες όπως η Εσθονία και η Βραζιλία, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή εμβέλειά της. Συζητήθηκε επίσης ο κατάλογος των αθλημάτων που υπάγονται στις διατάξεις της Σύμβασης, με τη λήψη σχετικών αποφάσεων να παραπέμπεται στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Βίλνιους της Λιθουανίας.