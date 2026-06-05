Και όγδοος νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών – Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα

Δεν έχουν τέλος οι θάνατοι κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Όπως έγινε γνωστό, ακόμα ένας κρατούμενος, ηλικίας 70 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή.

Πρόκειται για τον όγδοο νεκρό σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών Να σημειωθεί πως το βράδυ της Δευτέρας είχε χάσει τη ζωή του κι άλλος κρατούμενος.

Το γεγονός έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί και ζητούν άμεσα παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.

Οι θάνατοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται να οφείλονται σε παθολογικά αιτία, ωστόσο η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έχει διατάξει έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στον υπερπληθυσμό των φυλακών.

Όπως επισημαίνουν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, σε ένα κατάστημα κράτησης χωρητικότητας 340 έως 370 ατόμων, σήμερα φιλοξενούνται περίπου 700 κρατούμενοι.

Παράλληλα, μεγάλος αριθμός κρατουμένων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αρκετοί παρουσιάζουν και ψυχιατρικά ζητήματα.

Την ίδια στιγμή, το υγειονομικό προσωπικό που στελεχώνει το συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα παραμένει περιορισμένο.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, έχει αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, της Εισαγγελίας και της διοίκησης των φυλακών, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων.