Άρειος Πάγος για νόμο Κατσέλη: Ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες, ανοίγει ο δρόμος για αγωγές σε τράπεζες και funds

Και ενώ αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που βάζει τέλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών, νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» για τους ποιους ακριβώς αφορά η δικαστική δικαίωση για εκείνους που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Υπολογίζεται ότι η απόφαση επηρεάζει δάνεια συνολικού ύψους άνω των 12 δισ. ευρώ και περίπου 350.000 δανειολήπτες.

Το πόσο σημαντική εξέλιξη είναι η καθαρογραφή της απόφασης, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, παρότι η απόφαση έχει ληφθεί από τον περασμένο Φεβρουάριο, servicers και τράπεζες συνεχίζουν να την παραβλέπουν και οι δανειολήπτες συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά υπέρογκες δόσεις λόγω των τόκων.

Πάντως, όπως είχε γίνει ήδη γνωστό, το θέμα αφορά υποθέσεις δανειοληπτών με ήδη εκδοθείσα απόφαση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη όσο και περιπτώσεις που βρίσκονται σε διαδικασία εκδίκασης. Όμως, σύμφωνα με την «Καθημερινή», και οι δανειολήπτες που δεν έχουν προσφύγει ακόμα, μπορούν να το κάνουν με βάση την εκδοθείσα απόφαση, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο σε πολλές χιλιάδες ακόμα αγωγές για αθέμιτο πλουτισμό προς τράπεζες και funds.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση του Αρείου Πάγου λειτουργεί δεσμευτικά για τα δικαστήρια που εκδικάζουν τις υπόλοιπες εκκρεμείς υποθέσεις στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Άρειος Πάγος: Η απόφαση για τα κόκκινα δάνεια

Σύμφωνα με τη δικαστική κρίση, ο υπολογισμός των τόκων στα κόκκινα δάνεια θα πραγματοποιείται αποκλειστικά επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου ποσού.

Πρόκειται για μια δικαστική απόφαση ιστορικής σημασίας για τους δανειολήπτες, η οποία είχε ληφθεί τον προηγούμενο Φεβρουάριο σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, με συντριπτική πλειοψηφία 35 έναντι 12 ψήφων.

Τη συγκεκριμένη νομική θέση είχε υποστηρίξει κατά την περσινή εκδίκαση της υπόθεσης και η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη. Αντίθετα, η μειοψηφία των ανώτατων δικαστών είχε ταχθεί υπέρ των νομικών ισχυρισμών που προέβαλαν τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες ζητούσαν τον ανατοκισμό επί του συνόλου της οφειλής, γεγονός που θα πολλαπλασίαζε τη σχετική οικονομική επιβάρυνση.

Η τελική κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναμένεται να προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανάσα σε περίπου 350.000 πολίτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις και προστατεύονται από τον νόμο Κατσέλη.

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανάρτηση του πλήρους σκεπτικού στον διαδικτυακό τόπο του Αρείου Πάγου.

Πηγή: ieidiseis.gr