As: Οι υποψήφιοι... galacticos που έταξε ο Πέρεθ

Η ισπανική «AS» κατέληξε σε τρεις υποψηφίους παίκτες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη… βόμβα που έταξε ο Φλορεντίνο Πέρεθ στους φίλους της Ρεάλ.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ υποσχέθηκε μεταγραφή 150 εκατ. ευρώ ενός κορυφαίου παίκτη από το Champions League, στη Ρεάλ Μαδρίτης, προκαλώντας «σεισμό» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η «AS» προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τη δήλωση του προέδρου της «βασίλισσας» και κατέληξε σε τρεις παίκτες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την ηχηρή μεταγραφή του καλοκαιριού.

Οι τρεις πιθανοί ποδοσφαιριστές κατά το δημοσίευμα είναι ο Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου, οι Βιτίνια, Ζοάο Νέβες της Παρί Σεν Ζερμέν.

Πρόκειται για τρεις παίκτες που η αξία τους υπολογίζεται κοντά στα 150 εκατ. ευρώ, αλλά καμία υπόθεση δεν είναι απλή.

