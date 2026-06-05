Νέα αλλαγή από τη FIFA στο τελετουργικό εισόδου των ομάδων στο Μουντιάλ!

Η FIFA προχωρά σε νέα τροποποίηση στον τρόπο παρουσίασης των εθνικών ομάδων πριν από τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026, επιδιώκοντας να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη συλλογικότητα και την ταυτότητα κάθε αποστολής.

Η εικόνα που είδαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, με τους ποδοσφαιριστές να εισέρχονται ένας-ένας στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα επαναληφθεί στη διοργάνωση των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Σύμφωνα με τα νέα πλάνα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όλα τα μέλη της αποστολής κάθε εθνικής ομάδας θα παρατάσσονται γύρω από τον κύκλο της σέντρας πριν από την έναρξη του αγώνα. Εκεί θα ακούγεται ο εθνικός ύμνος της κάθε χώρας, ενώ παράλληλα θα γίνεται η παρουσίαση των έντεκα ποδοσφαιριστών που θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα.

Στόχος της FIFA είναι να αναδειχθεί το ομαδικό πνεύμα και η ενότητα κάθε εθνικής ομάδας, δίνοντας ρόλο σε ολόκληρη την αποστολή και όχι αποκλειστικά στους παίκτες που ξεκινούν την αναμέτρηση.