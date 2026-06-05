Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

Τέλος στη ζωή της έβαλε το βράδυ της Πέμπτης η πρώην σύζυγος του Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, η οποία θεωρούνταν ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας του 43χρονου καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον περασμένο Ιούλιο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 40χρονη, η οποία δήλωνε Οικονομολόγος, αυτοκτόνησε με σεντόνι στις τουαλέτες των φυλακών Κορυδαλλού όπου κρατούνταν ως προφυλακιστέα μέχρι την έναρξη της δίκης.

Ο καθηγητής του Μπέρκλεϊ, ο οποίος ήταν διαζευγμένος με την αυτόχειρα και ζούσε μόνιμα στις ΗΠΑ, είχε έρθει στη χώρα μας για να δει τα παιδιά που είχε αποκτήσει μαζι της. Λίγο πριν τα παραλάβει σε προκαθορισμένο ραντεβού στις 4 Ιουλίου του 2025, δέχθηκε τα πυρά αγνώστου, μέρα μεσημέρι, στη συμβολή των οδών Ειρήνης και Ευεργέτη Γιαβάση.

Ο Γεζιόρσκι πέθανε ακαριαία και οι Αρχές ξεκίνησαν να ερευνούν την υπόθεση, στρέφοντας από την πρώτη στιγμή το βλέμμα τους στην πρώην σύζυγό του, με την οποία είχε έντονους καυγάδες.

Λίγες ημέρες αργότερα, προχώρησαν στη σύλληψή της θεωρώντας την ως ηθική αυτουργό της δολοφονίας, ενώ πέρασαν χειροπέδες σε ακόμα τέσσερα άτομα. Τρία άτομα που ήρθαν από το Ναύπλιο στην Αθήνα και βοήθησαν τον τέταρτο συλληφθέντα, έναν Βούλγαρο υπήκοο, σύντροφο της πρώην συζύγου του καθηγητή, που φέρεται να είναι και αυτός που πάτησε τη σκανδάλη.

Πηγή: ethnos.gr