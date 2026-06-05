Έρευνα από ΗΠΑ, Νότια Αφρική και Ισπανία αποκάλυψε Έλληνα με εκατοντάδες βίντεο εκμετάλλευσης παιδιών κάτω των 15 ετών

Έναν 62χρονο Έλληνα που είχε στην κατοχή του εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών κάτω των 15 ετών αποκάλυψε έρευνα της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος που ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που ήρθαν από ΗΠΑ, Νότια Αφρική και Ισπανία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες από ΗΠΑ, Νότια Αφρική και Ισπανία στο πλαίσιο επιχειρήσεων των αρχών των τριών χωρών με τις κωδικές ονομασίες «Operation KAMI» και «Operation Python» και στόχο τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η έρευνα στο σπίτι του 62χρονου που συνελήφθη, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας καθώς και κάρτα αποθήκευσης τύπου microSD.

Σε βάρος του 62χρονου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος 62χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από τις Αρχές των Η.Π.Α., της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων τους με τις κωδικές ονομασίες «Operation KAMI» και «Operation Python», με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρωινές ώρες της Τετάρτης,3 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας καθώς και κάρτα αποθήκευσης τύπου microSD.

Από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία (βίντεο) υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των -15- ετών.

Επισημαίνεται ότι, ο 62χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.