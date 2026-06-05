Άγκασι για Σίνερ: «Δεν υπάρχει δικαιολογία» (vid)

Ο Άντρε Άγκασι μίλησε στο TNT για τον πρόωρο αποκλεισμό του Γιάνικ Σίνερ από το Roland Garros και είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τους λόγους που οδήγησαν τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο στην «κατάρρευση».

«Το ότι αποκλείστηκε ο Σίνερ ήταν τεράστιο γεγονός», είπε ο θρυλικός Αμερικανός απευθυνόμενος στους Τζον Ίσνερ, Σαμ Κουέρι, Κάρολιν Βοζνιάκι και Άνταμ Λέφκοου. «Δηλαδή, δεν ξέρω πώς ήταν για εσάς όταν παίζατε ή για σένα, Κάρολιν, αλλά εγώ είχα ένα “βιολογικό ρολόι” περίπου τεσσάρων ωρών όταν αγωνιζόμουν. Και αν οι συνθήκες ήταν ζεστές, αυτό έπεφτε περίπου στις 3 ώρες και 45 ή 3 ώρες και 50 λεπτά. Δεν άλλαζε πολύ. Αν οι συνθήκες ήταν ιδανικές, ίσως μπορούσα να το φτάσω στις 4 ώρες και 10 ή 4 ώρες και 15 λεπτά. Αλλά το να τον βλέπεις να παίζει πέρυσι πέντεμισι ώρες στον τελικό και μετά η ζέστη να τον εξαντλεί σε μόλις μία ώρα και 45 λεπτά, δείχνει ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση και στο να είσαι πραγματικά προετοιμασμένος».

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να επισημάνω ένα ελάττωμα σε αυτού του είδους την προετοιμασία, γιατί είναι κάτι που μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Δεν είναι ότι αυτός ο τύπος δεν δουλεύει σκληρά. Δεν είναι ότι δεν είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Και βρισκόταν μόλις ένα παιχνίδι μακριά, ενώ όλο το ταμπλό είχε ανοίξει μπροστά του. Όλοι πιστεύαμε ότι θα τον βλέπαμε να φτάνει μέχρι το τέλος χωρίς να χάσει ούτε σετ».

Ο Άγκασι θεωρεί ότι ο 24χρονος τενίστας ίσως θα πρέπει να ενισχύσει την ομάδα του με κάποιον ειδικό. «Σήμερα είναι τόσο επιστημονικοί στον τρόπο που προετοιμάζονται, στην αποκατάστασή τους και σε όλα αυτά. Είμαι βέβαιος ότι έχει γύρω του μια ομάδα γιατρών και ειδικών, αλλά το να επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά περιμένοντας διαφορετικό αποτέλεσμα; Εκεί είναι που αμφισβητώ λίγο όλη αυτή την προσέγγιση. Πρέπει να βρει τι χρειάζεται να αλλάξει. Ίσως χρειαστεί να φέρει κάποιον νέο άνθρωπο στην ομάδα του».

Επισήμανε, τέλος, ότι πιθανότατα επρόκειτο για έλλειψη υγρών στον οργανισμό. «Πρέπει να πρόκειται για κάποιο ζήτημα ενυδάτωσης. Πρέπει να την επιβάλλεις στον εαυτό σου. Είναι προτιμότερο να έχεις υγρά στον οργανισμό σου και να μη τα χρειαστείς, παρά να τα χρειάζεσαι και να μην τα έχεις. Θα αμφισβητούσα την πρόσληψη υγρών του και το κατά πόσο τη διαχειρίζεται σωστά. Πραγματικά θα το έκανα. Δεν γνωρίζω τίποτα για την προετοιμασία του. Ξέρω όμως ότι μπορεί να παίξει πέντεμισι ώρες. Το έχει αποδείξει. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Αλλά ξέρω επίσης ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να “χτυπήσει τοίχο” μετά από μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά».

Ο Σίνερ, θυμίζουμε, ήταν μπροστά με 2-0, 5-1 απέναντι στον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο στον δεύτερο γύρο, αλλά στη συνέχεια επηρεάστηκε από τη ζέστη στο Παρίσι και γνώρισε σοκαριστική ήττα!